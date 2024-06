Tornado v Benečiji in več kot 200 klicev na pomoč

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Močne padavine so danes med drugim prizadele sever Toskane, kjer so gasilci v čolnih reševali voznike, ujete na poplavljenih ulicah. Rdeče opozorilo glede višine gladin rek velja tudi za območje Modene in Piacenze v Emiliji - Romanji.

O močnem deževju in vetru poročajo tudi iz Benečije, kjer se je nad Rovigom razbesnel tornado. Gasilci so doslej prejeli več kot 200 klicev na pomoč, med drugim so iz poplavljenega podvoza reševali žensko, ki je ostala ujeta v avtomobilu.