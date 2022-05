Tornado v Nemčiji poškodoval 40 ljudi in povzročil veliko materialno škodo

"Med popoldansko nevihto je nastal tornado in začrtal uničevalno pot od zahoda proti vzhodu skozi središče mesta Paderborn," je sporočila lokalna policija.

Po ocenah lokalnih uradnikov je nastala milijonska škoda. Na industrijskem območju so se podrle strehe skladišč, pločevina ter izolacijski in drugi materiali pa so bili razmetani kilometre daleč.