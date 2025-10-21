Svetli način
Tornado v Parizu: ena oseba umrla, štiri v kritičnem stanju

Paris, 21. 10. 2025 06.31

V uničujočem vrtinčenju tornada, ki je v ponedeljek opustošil četrt na severu francoske prestolnice, je umrla ena oseba. Vrtinec je namreč na gradbišču prevračal žerjave in po zraku nosil gradbene konstrukcije. Še deset oseb je bilo ob tem poškodovanih, štiri so v kritičnem stanju.

Tornado, ki je v ponedeljek pustošil v pariški četrti Ermont v dolini Val d'Oise, je s stavb odnašal strehe, prevrnil pa je tudi tri gradbene žerjave. Nevaren vremenski dogodek je sicer po poročanju Guardiana škodo povzročil v 10 okrožjih.

Eden od žerjavov je padel tudi na bližnjo kliniko, vendar pa ob tem ni povzročil škode. Drugi se je medtem zrušil na stanovanjsko stavbo.

Na kraju dogodka je posredovalo več deset gasilcev, policistov in medicinskega osebja, so sporočile oblasti. Številne strehe so bile odtrgane, avtomobili pa so ostali prevrnjeni, na območju pa so poročali o več izpadih električne energije.

Francoski notranji minister Laurent Nunez je sporočil, da je bilo zaradi divjanja tornada v bolnišnico odpeljanih več oseb. Po besedah regionalnega tožilca Guireca Le Brasa je na gradbišču umrl 23-letni gradbeni delavec, še 10 drugih pa je bilo poškodovanih. Štirje med poškodovanimi so v kritičnem stanju.

Po poročanju lokalnih novic je bil v bolnišnici Simone-Veil v Éaubonneu aktiviran t. i. beli načrt, ki bolnišnici omogoča uvedbo nujnih ukrepov zaradi pritoka pacientov.

Minister je ob tem službam na terenu izrazil podporo, družini umrlega delavca pa sožalje. "To je bila nevihta nenadne in redke intenzivnosti. Pozorno spremljam situacijo," je dodal.

