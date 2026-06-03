V središču tornada se je med vožnjo znašla tudi mlada ženska, ki je dogajanje tudi posnela. "Slišala sem, kako se je avto premaknil, zelo glasen hrup in silovit trk. Mislim, da je kos kovine priletel naravnost proti meni in razbil sovoznikovo okno, kar je povzročilo tudi drugo škodo. Bila sem šokirana. Videla sem, kako je letelo vse naokoli. Zdaj sem obtičala tu, še vedno sem v šoku. Od 9. ure zjutraj že čakam na pomoč, da mi sporočijo, kaj se je zgodilo," je povedala za Radio Globo.