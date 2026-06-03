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'Videla sem, kako je letelo vse naokoli'

Rim, 03. 06. 2026 14.52 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.H.
Posledice neurja in tornada v Rimu

Sever Rima je prizadelo silovito neurje, razvil se je tudi tornado, ki je povzročil pravo razdejanje, poročajo italijanski mediji. V nekaterih soseskah so zaradi neurja in poplav vozniki obtičali v avtomobilih. Nevihte in poplave so zajele tudi nekatere druge dele Italije, predvsem Furlanijo, Toskano in Lacij.

Najbolj na udaru je bil sever Rima, predvsem na območju sosesk Prati Fiscali in Conca d'Oro. Silovit naliv in tornado sta povzročila poplave, podirala drevesa in veje, zaradi česar je v nekaterih delih mesta obtičal promet. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V središču tornada se je med vožnjo znašla tudi mlada ženska, ki je dogajanje tudi posnela. "Slišala sem, kako se je avto premaknil, zelo glasen hrup in silovit trk. Mislim, da je kos kovine priletel naravnost proti meni in razbil sovoznikovo okno, kar je povzročilo tudi drugo škodo. Bila sem šokirana. Videla sem, kako je letelo vse naokoli. Zdaj sem obtičala tu, še vedno sem v šoku. Od 9. ure zjutraj že čakam na pomoč, da mi sporočijo, kaj se je zgodilo," je povedala za Radio Globo

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vrtinčast veter je med drugim s tal dvignil stojnico, ki je nato pristala na parkiranem avtomobilu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Marsikje je bil promet oviran zaradi podrtega drevja. Polomljene veje in drevesa so padala tudi na avtomobile, hiše, balkone in okna bližnjih stavb, poroča Sky tg24.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V soseski Nuovo Salario je tornado odkrival tudi strehe hiš. 

Gasilci imajo tako polne roke dela z odstranjevanjem podrtega drevja, prečrpavanjem meteornih voda in pokrivanjem streh. 

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