Najbolj na udaru je bil sever Rima, predvsem na območju sosesk Prati Fiscali in Conca d'Oro. Silovit naliv in tornado sta povzročila poplave, podirala drevesa in veje, zaradi česar je v nekaterih delih mesta obtičal promet.
V središču tornada se je med vožnjo znašla tudi mlada ženska, ki je dogajanje tudi posnela. "Slišala sem, kako se je avto premaknil, zelo glasen hrup in silovit trk. Mislim, da je kos kovine priletel naravnost proti meni in razbil sovoznikovo okno, kar je povzročilo tudi drugo škodo. Bila sem šokirana. Videla sem, kako je letelo vse naokoli. Zdaj sem obtičala tu, še vedno sem v šoku. Od 9. ure zjutraj že čakam na pomoč, da mi sporočijo, kaj se je zgodilo," je povedala za Radio Globo.
Vrtinčast veter je med drugim s tal dvignil stojnico, ki je nato pristala na parkiranem avtomobilu.
Marsikje je bil promet oviran zaradi podrtega drevja. Polomljene veje in drevesa so padala tudi na avtomobile, hiše, balkone in okna bližnjih stavb, poroča Sky tg24.
V soseski Nuovo Salario je tornado odkrival tudi strehe hiš.
Gasilci imajo tako polne roke dela z odstranjevanjem podrtega drevja, prečrpavanjem meteornih voda in pokrivanjem streh.
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