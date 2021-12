Tornadi v ZDA uničili cela mesta, najmanj 80 mrtvih

Reševalci se medtem poskušajo prebiti do morebitnih preživelih v ruševinah, ki so ostale po silovitem divjanju narave. Samo v zvezni državi Kentucky je umrlo več kot 70 ljudi, številni v tovarni sveč v mestu Mayfield. Tam je pustošil najobsežnejši od skupno okoli 30 tornadov, poroča CNN .

Biden je napovedal obisk prizadetih območij in opozoril, da so vremenski pojavi zaradi podnebnih sprememb postali intenzivnejši. Vpliv podnebnih sprememb na tokratno neurje sicer še ni znan.

Bil je tako silovit, da je med drugim iztiril vlak s 27 vagoni in enega od njih odnesel na okoli 100 metrov oddaljeno vzpetino, drugega pa treščil na bližnjo hišo.

"To je bil najhujši, najbolj uničujoč in najbolj smrtonosen tornado v zgodovini Kentuckyja," je dejal guverner Andy Beshear. Bojijo se, da bo smrtnih žrtev več kot sto. Beshear je v državi razglasil izredne razmere. V tovarni sveč je bilo v nočni izmeni 110 ljudi, ko se je med neurjem porušila streha. Rešilo se jih je 40 in bojijo se, da drugih preživelih ne bodo našli.

Kot je dejal Beshear, je namreč poslopje povsem uničeno. "Na kraju je kup kovine, na vrhu katerega so avtomobili, veliko je tudi sodov z jedkimi kemikalijami. Čudež bo, če bomo našli še kakšnega preživelega," je dejal.

Obiskal je tudi Dawson Springs, mesto s približno 2700 prebivalci, za katero je dejal, da bo "izgubilo veliko ljudi". Pojasnil je, da je tornado izbrisal celotno ulico, ostala ni niti ena hiša. "In ne vemo, kje so vsi ti ljudje," je dejal.

Iz ostalih zveznih držav, kjer so divjali tornadi, poročajo o najmanj 13 smrtnih žrtvah. Najmanj dva človeka sta umrla v Arkansasu, štirje v Tennesseeju in eden v Missouriju.