Po uničujočih tornadih: 'Smo premagani, nismo pa poraženi'. Biden zagotovil pomoč

Po uničujočih tornadih v ZDA sprehod po ulicah razkriva razsežnosti opustošenja. Luknja v tleh, kjer je nekoč stala hiša, z dreves visijo oblačila, porušene stavbe, na nekem mestu je od domače hiše ostalo le še postavljeno božično drevo. Ameriški predsednik Joe Biden si je ogledal Kentucky, najbolj prizadeto zvezno državo, in obljubil, da bo država pomagala pri sanaciji.

Biden je ob svojem obisku v Kentuckyju govoril z lokalnimi uradniki in si ogledal škodo, ki so jo povzročila silovita neurja. Več kot 50 tornadov je prizadelo Kentucky in sedem drugih zveznih držav, umrlo je 88 ljudi, na tisoče prebivalcev je ostalo brez strehe nad glavo.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Predsednik se je v okrožju Graves pogovarjal z družino, ki je bila zbrana pred uničenim domom. Dejal je, da je ganjen, kako vsi sodelujejo pri obnovi in sanaciji. Na glavni ulici Mayfielda se je Biden v porušeni stavbi pogovarjal z dvema ženskama. Dejali sta, da Bog obstaja, da so premagani, ampak niso poraženi. Tukaj sem, da vam prisluhnem, jima je odvrnil. Prebivalcem je obljubil, da bo zvezna pomoč še naprej pritekala in škodo, ki jo je videl, je opisal kot najhujšo, kar jih je kdaj doživel. Bidnov obisk so številni prebivalci sprejeli z optimizmom. Dejali so, da upajo, da bo predsednik pomagal postaviti njihove skupnosti na noge.

Nekateri so tako pretreseni in žalostni, da o dogajanju ne morejo govoriti. Povsod okoli njih, med ruševinami, še vedno ležijo predmeti, ki jih spominjajo na to, da je bilo v hišah še pred kratkim veselo. Spomnijo se otrok, ki so polni navdušenja izstopali s šolskega avtobusa. Danes je tornado tudi tem otrokom izbrisal nasmeh z ust.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Melinda Allen Ray je od sobote, ko se je oglasil alarm za tornado, komaj zatisnila oči. Svoje vnuke je peljala na stranišče, medtem ko ji je veter razpolovil hišo. Že po nekaj minutah uničenja je zavladala tišina. Odšla je ven in slišala kričanje sosedov. V tej raznoliki skupnosti so živele družine z vsega sveta – Bosne in Hercegovine, Mjanmara, Nigerije – od katerih so mnoge pobegnile pred nasiljem. Nekatere je to spomnilo na črne dni, ko so pobegnili iz domovine, kjer so se skrivali pred bombami, in izgubili družine. Ena od družin, ki je v Kentuckyju izgubila veliko članov, je ravno iz Bosne in Hercegovine. Brata sta s svojima družinama živela en zraven drugega. Umrla je žena enega od bratov, umrli pa so še štirje otroci.