Letalski strokovnjaki pojasnjujejo čudež v Torontu

Nesreča se je zgodila v ponedeljek malo po 14. uri po lokalnem času, letalo je pripadalo družbi Delta Air Lines in je iz ameriškega Minneapolisa letelo v Toronto. Letalo s 76 potniki in štirimi člani posadke je ob pristanku drselo po pristajalni stezi, zagorelo, se prevrnilo in obstalo obrnjeno na streho brez krila. Potniki so po nesreči pripovedovali, da je bil pristanek silovit, zaslišali so glasek pok, ki je spominjal na trk kovine in betona.

Pri britanskem BBC so analizirali posnetke komunikacije med posadko in kontrolo zračnega prometa in razbrali, da nobena stran ni nakazala na morebitne težave, ki bi lahko nastale ob pristanku.

Letalo je očitno pristajalo z nenavadno visoko hitrostjo, je pojasnil Marco Chan, nekdanji pilot in predavatelj na univerzi Buckinghamshire New University v Združenem kraljestvu. Zdi se mu tudi, da je letalo najprej pristalo z enim kolesom, kar bi lahko povzročilo, da je eno od kril udarilo ob tla in posledično se je letalo prevrnilo.

Podobno ocenjuje profesor in letalski poznavalec Michael McCormick, ki je izpostavil, da je ob tla najprej udarilo desno krilo, letalo je nato zdrsnilo in se obrnilo.