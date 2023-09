Toskano stresel potres z magnitudo 4,8: v Marradiju zaprli šole

Najmočnejši od teh popotresnih sunkov je imel magnitudo 2,8. Njegov hipocenter je bil na globini sedmih kilometrov, epicenter pa štiri kilometre zahodno od Tredozia.

Jutranji močnejši potres je sicer na ulice spravil več sto prebivalcev Marradija, gasilci pa so prejeli več klicev prestrašenih ljudi, ki so jih prosili za informacije. Povedali so, da so za zdaj prejeli zgolj eno zahtevo za pregled zdravstvene ustanove, ob katerem pa niso ugotovili nobenih posebnosti.

Poročil o škodi in poškodovanih tako za zdaj ni. Kljub temu se je župan občine Marradi Tommaso Triberti odločil, da za danes preventivno zapre šole. Predsednik toskanske dežele Eugenio Giani je medtem sporočil, da se zamude in odpovedi pojavljajo tudi na železniškem omrežju, saj pristojni preverjajo morebitne posledice potresa na progah. "Hitri vlaki so preusmerjeni na staro neposredno progo (proga iz Prata)," je dodal.