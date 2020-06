Washington maje nova ruska afera

Trump je znan po tem, da skoraj ne bere dnevnih poročil, čeprav naj bi jih zanj izjemno skrajšali in opremili s slikami in diagrami. Njegovi zagovorniki so se sprva osredotočili na širjenje dvomov v verodostojnost obveščevalnih podatkov in spomnili na neresnične trditve o iraškem orožju za množično uničevanje. Kar je zanimiv pristop konservativnih komentatorjev do vojnega hujskanja takratne novokonservativne vlade Georga Busha mlajšega. Sedaj skušajo pozornost preusmeriti k škodljivemu odtekanju zaupnih podatkov. " Na žalost nedovoljeno razkritje sedaj ogroža našo zmožnost, da preverimo celotno ozadje teh obtožb, " je dejal John Ratcliffe , nedavno potrjeni direktor Bele hiše za obveščevalno dejavnost. Republikanski poslanec JimBanks pa je prek Twitterja izavil, da " zaradi New York Timesa nikoli ne bomo izvedeli resnice... kri je na njihovih rokah ".

New York Timesa trdi, da naj bi obveščevalci in pripadniki posebnih enot že januarja opozorili na takšno rusko delovanje. Ob napadu na eno od postojank Talibov naj bi naleteli na večjo količino ameriške valute, zaslišanje ujetnikov pa naj bi potrdilo sume. Časnik v današnji tiskani izdaji piše, da naj bi konec februarja pisno obveščevalno poročilo o tem prejel tudi Trump, kar na laž postavlja trditev Bele hiše, da ne predsednik ne podpredsednik nista bila obveščena. NYT se naslanja na besede dveh neimenovanih uradnikov, "ki sta seznanjena z dogajanjem". Po njunih besedah je bilo razširjeno poročilo objavljeno tudi v v začetku maja v Ciinem pregledu dogajanja po svetu. Tiskovna predstavnica Bele hiše Kayleigh McEnany se je včeraj izognila odgovoru na vprašanje, ali so bile informacije vključene v predsednikove dnevne povzetke informacij.

Po neuradnih virih naj bi šlo za različna pogleda Osrednje obveščevalne agencije (CIA) in Agencije za nacionalno varnost (NSA). Rusija naj bi po analizah prve sodelovala s Talibi in jim plačevala za napade na pripadnike Islamske države v Afganistanu, obtožbe o plačevanju nagrad za ubite vojaka zahodne koalicije pa bi pomenile izjemo krepitev tako imenovane hibridne vojne, s katero Moskva po trditvah zahodnih analitikov maje tekmece. Gre za kombinacijo spletnih napadov, širjenja lažnivih novic in propagande ter tajnega vojaškega delovanja, ki ga je uradno mogoče zanikat. Tiskovni predstavni Kremlja Dmitrij Peskov je to v ponedeljek naredil s krepkim izrazom, da gre za " navadno sr...je ". Toda časnik Washington Post navaja trditve vojaških zasliševalcev, da naj bi zajeti borci v zadnjih mesecih potrdili smrt več ameriških vojakov kot neposredno posledico ponujenega denarja. Predlani je v Afganistanu umrlo deset ameriških vojakov, lani 16, letos doslej dva, v to niso všteti napadi "zeleno na modro", kot imenujejo primere, ko pripadnik afganistanskih vojaških enot uporabi orožje proti članom mednarodne koalicije.

Zgodbo o domnevnih ruskih nagradah za pobijanje članov mednarodne koalicije v Afganistanu (Slovenska vojska ima v državi osem pripadnikov) je prvi objavil New York Times, za njim so njeno potrditev dobivali tudi drugo večji ameriški časniki, vključno s konservativnim Wall Street Journalom. Bela hiša je v ponedeljek trdila, da obveščevalne agencije niso soglasne o resničnosti obtožb na račun Moskve. Podobno je za javno radijsko mrežo NPR dejal republikanski poslanec iz Teksasa Michael McCaul , vodilni član stranke v poslanskem odboru za zunanje zadeve. " Obtožbe so zelo resne, če držijo, bo potreben hiter in oster odziv proti Putinu in njegovim plačancem. A imamo močno nasprotno mnenje o verodostojnosti obveščevalnih podatkov, ene od agencij s tremi črkami, ki je ne smem imenovati, " je poslanec pojasnil, zakaj se ZDA še niso odločneje odzvale na razkritje.

Če obtožbe o nagradah držijo, gre za obsojanja vredno in sprevrženo delovanje Rusije. Toda Washington je pri tem na precej spolzkih tleh, saj je med sovjetskim posredovanjem v Afganistanu med 1979 in 1989 aktivno podpiral in prek Pakistana s pomočjo Kitajske oboroževal takratne upornike mudžahedine, iz katerih so zrasli tako Talibi kot Al Kaida Osame bin Ladna. Še več, Cia se je 1985 igrala z zamislijo o ostrostrelskih napadih na sovjetske generale v Kabulu. Na koncu je prevladalo mnenje zunanjega ministrstva, da bi to bil korak predaleč, toda uporniki so vseeno dobili ostrostrelske puške, le da brez nočnih daljnogledov. Afganistanske borce so naučili, kako izdelati bombe za napade na vozila, veščino pa so očetje prenesli na sinove, ki so zadnji dve desetletji z njo pestili mednarodno koalicijo na čelu z Američani.

Morda tudi zaradi tega zadnje dva dni jedro ameriškega razburjenja niso obtožbe na račun Rusije, pač pa spraševanje, ali predsednik in podpredsednik v resnici nista vedela za obveščevalna poročila. Trump je v nedeljo prek svojega predsedniškega razglasa Twitterja oznanil, da ga o tem niso obvestili in dodal, da "še nihče ni bil trši do Rusije kot Trumpova vlada". Kar morda drži le, če iz te enačbe izvzamemo predsednika, ki skoraj ne izreče žal besede na račun Moskve, ameriškim uradnikom noče razkriti niti o čem se s Putinom pogovarja v zasebnih pogovorih. Najbolj je osupnila izjava na srečanju v Helsinkih, ko je dejal, da verjame njegovemu zanikanju o posredovanju v ameriške volitve, kljub povsem drugačnim zaključkom (pri tem povsem enotnih) ameriških obveščevalcev.

Telefonsko laskanje Rusu

Washington Post se tako na mnenjski strani sprašuje, kaj je bolj osupljivo in obsojanja vredno – da je bil obveščen in se dela, da ne ve, morda zaradi tega, ker v vsem tem času ni ukrepal. Ali pa da se nikomur v vladi ni zdelo vredno, da predsednika obvesti o tako pomembnem razkritju. Morda slednje pojasnjuje zapis slovitega Carla Bernsteina, nekdanjega preiskovalnega novinar časnika, ki je za CNN razkril, kako naj bi bili videti pogovori med zvezdnikom resničnostne televizije in tujimi voditelji. Trump se nanje menda nikoli ne pripravi, med njimi pa skuša šarmirati, zasenčiti ali ustrahovati sogovornike, slednje menda drži za sogovornice. Predvsem pa naj bi šlo za "razvlečeno blebetanje, brez dejstev in forme, polno domišljijskih oznanil, ki temeljijo na njegovi intuiciji, ugibanju, mnenju voditeljev na Fox News in napačnih informacij z družbenih omrežij", je trditve svojih neimenovanih virov zapisal Bernstein.