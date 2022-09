Tovarne smrti: 101 evro na mesec za sestavljanje Wi-Fi usmerjevalnikov

Ismailu Khanu je v stavbi v indijskem velemestu Delhi umrla sestra, ki se je zadušila z dimom. 21-letna Muskan je namreč le ena od 27 žrtev obsežnega požara, ki je maja izbruhnil v enoti za proizvodnjo elektronike.

Po požaru so ugotovili, da lastnik stavbe ni imel potrdila gasilske službe in potrebnih uporabnih dovoljenj. Novinarji BBC-ja so skušali kontaktirati lastnika objekta, a se ta ne odziva.

Indija si še vedno prizadeva postati industrijska velesila, vladni programi in reforme pa so namenjene spodbujanju naložb in inovacij. Tudi na račun take politike je v Delhiju in drugod po Indiji vse več delovnih nesreč, najvišjo ceno pa plačajo delavci.

Eden izmed ministrov je povedal, da je v petih letih v pristaniščih, tovarnah, rudnikih in gradbiščih umrlo najmanj 65 tisoč delavcev, še na tisoče jih ostane trajno invalidnih. A mnogi opozarjajo, da so številke še veliko večje, saj številni nesreč ne prijavijo. V nesrečah, ki se dogajajo v majhnih, neregistriranih tovarnah, so žrtve največkrat revni delavci ali migranti, ki nimajo sredstev za kasnejše pravne spore.

101 evro na mesec za sestavljanje Wi-Fi usmerjevalnikov

Rakesh Kumar je v požaru prejšnji mesec zgubil tri hčere, ki so za 8000 rupij (101 evra) na mesec sestavljale Wi-Fi usmerjevalnike. Družina je več dni po požaru čakala na podatke o identifikaciji smrtnih žrtev. Hčere pa so lahko pokopali šele mesec dni po nesreči.