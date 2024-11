Svarila pred nevarnimi paketi v evropskih skladiščih in na tovornih letalih

Takrat sta Nemški zvezni urad za varstvo ustave (BfV) in Zvezni urad kriminalistične policije (BKE) poslala opozorilo letalskim in logističnim podjetjem. V opozorilnem pismu Rusija ni bila omenjena, a v varnostnih krogih niso izključili povezave z rusko sabotažo.

V začetku novembra so pri New York Times na podlagi zahodnih anonimnih virov razkrili, da naj bi ruska vojaška obveščevalna agencija poleti načrtovala namestitev zažigalnih naprav na tovorna letala v Evropi. Zahodne obveščevalne agencije tako preiskujejo, kakšne načrte ima Moskva, posebno pozornost naj bi namenili prav skladiščem in možnostim, da bi v letala namestili zažigalne naprave. Te so sicer odkrili na letalih DHL v Leipzigu v Nemčiji in Birminghamu v Angliji. Požari so povzročili minimalno škodo, a povečali tudi bojazen pred 'gorečimi pošiljkami', ki jih pošiljajo neznani posamezniki prek mednarodnih dostavnih podjetij.

V prvih dveh letih vojne v Ukrajini se je Kremelj večinoma izogibal neposrednemu izzivanju zaveznikov Kijeva, zlasti iz zavezništva Nata, danes se zdi, da te zadržanosti ni več, so ocenili viri. Tudi poljska obveščevalna služba je sporočila, da so "sovražne dejavnosti Rusije vse pogostejše". Oktobra so Poljaki aretirali štiri osebe, za katere sumijo, da bi lahko bile vpletene v podtikanje zažigalnih naprav. Državno tožilstvo je navedlo, da je bil cilj operacije namestiti eksplozivne naprave na letala, ki so namenjena v ZDA in Kanado. Ali je bil to dejansko namen osumljencev, zahodni uradniki sicer niso mogli potrditi, še poroča NYT.

Kremelj namigovanja, da njihovi agenti izvajajo sabotaže, zanikajo.