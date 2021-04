Ob obali Norveške v težavah tovorna ladja, posadko uspešno evakuirali

Norveške oblasti so objavile posnetke dramatičnega reševanja 12-članske posadke nizozemske tovorne ladje, ki se nahaja okoli 130 kilometrov od pristaniškega mesta Alesund. Ladja se je v ponedeljek zvečer znašla v težavah sredi razburkanega morja. Posadko so nato rešili s helikopterjem in jo pripeljali na varno.

Norveška obalna uprava je sporočila, da se trudijo stabilizirati plovilo, da to ne bi potonilo. Ladja se sicer približuje obali. “Smo optimistični, a se soočamo s 15-metrskimi valovi in močnim vetrom. Vremenske razmere so skrajne in varnost osebja je vedno na prvem mestu,” je za časnik VG povedal Hannes-Petter Mortensholm z norveške obalne uprave.