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Tovornemu vlaku odpovedale zavore, 11 vagonov zgrmelo v prepad

Reka, 10. 10. 2026 11.27 pred 52 minutami 1 min branja 14

Avtor:
Ne.M. STA
Ostanki tovornega vlaka

Na železniški postaji Meja v bližini Reke je nekaj po 9. uri iztiril tovorni vlak. Enajst vagonov je po navedbah družbe HŽ Infrastruktura zgrmelo v prepad. V nesreči ni bil nihče poškodovan, je pa nastala velika gmotna škoda. Železniška postaja je zaprta za ves promet.

Tovorni vlak, ki je prevažal žito, je bil namenjen proti Reki, poroča Net.hr. Strojevodja je pred nesrečo sporočil, da so na vlaku odpovedale zavore in da ga ne more ustaviti, je sporočila HŽ infrastruktura.

Po iztirjenju je 11 vagonov zdrsnilo s tirov in zgrmelo v prepad, medtem ko so lokomotiva in dva vagona ostali na železniški postaji Meja. Zaradi nesreče je na postaji nastala velika gmotna škoda, promet so povsem ustavili.

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Današnja nesreča se je zgodila le dva meseca po dveh resnih incidentih na hrvaških železnicah. Avgusta sta pri Škrinjarju blizu Bjelovarja trčila potniški in tovorni vlak, pri čemer je bilo poškodovanih 25 ljudi. Dan pozneje je na postaji Škrljevo blizu Reke tovorni vlak prevozil signal za prepoved vožnje in skoraj trčil v potniški vlak.

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KOMENTARJI14

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Magnezij400
10. 10. 2026 12.20
Nastala gmotna škoda? Ljudem ni mar z gmoto ampak za denar in kok je minusa!
Odgovori
-2
1 3
Magnezij400
10. 10. 2026 12.22
Tu če bi bila smrtne žrtve jim ni mar če ti je mar redno delaš dela na tirih
Odgovori
+2
3 1
suleol
10. 10. 2026 12.20
ce zapornikom zagotavljamo fitnes, zakaj ga nebi tudi nam ki nismo, al mormo kaj uspicit da te zaprejo pa ga mas al kako
Odgovori
0 0
Letnik 1964
10. 10. 2026 12.15
bojo ptici mel pojedino
Odgovori
+2
2 0
Alergičen na levake
10. 10. 2026 12.14
Hrvatje so izgubili samo 11 vagonov žita ... Slovenija je po zaslugi politike izgubila 90% prehrambene industrije ... in večji del so napol zastonj dobili Hrvatje ...
Odgovori
+4
6 2
Potouceni kramoh
10. 10. 2026 12.28
Sam ta vlada je vesela zato gre v zagreb tut pet pesmi.
Odgovori
+1
1 0
FrancRode
10. 10. 2026 12.08
A si ne upate odkleniti komentiranje zaporov v Zadobrovi, ker veste, kakšne bi bile kritike.
Odgovori
+4
4 0
Stojadina-sportiva
10. 10. 2026 12.03
A nadstandardnih stanovanj za tapridne se pa ne sme komentirat?
Odgovori
+6
6 0
Delavec_Slo
10. 10. 2026 12.06
KER BI BILO POLNO KOMENTARJEV, DA ŠOLE NIMAJO DENARJA ZA RENOVIRANJE UČILNIC!
Odgovori
+3
3 0
Ricinus
10. 10. 2026 11.50
Najprej trajekti, sedaj vlaki,…nekaj resno škripa
Odgovori
+8
8 0
Aijn Prenn
10. 10. 2026 11.48
Nekam velikokrat jim odpovedo zavore.
Odgovori
+6
6 0
Teleport
10. 10. 2026 11.47
Tole je pa kar stala
Odgovori
+3
3 0
GUNDABAD
10. 10. 2026 11.43
e pa imajo še slabše železnice kot mi, pa saj ni za verjeti :)
Odgovori
+8
8 0
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