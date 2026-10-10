Tovornemu vlaku odpovedale zavore, 11 vagonov zgrmelo v prepad

Tovorni vlak, ki je prevažal žito, je bil namenjen proti Reki, poroča Net.hr. Strojevodja je pred nesrečo sporočil, da so na vlaku odpovedale zavore in da ga ne more ustaviti, je sporočila HŽ infrastruktura.

Po iztirjenju je 11 vagonov zdrsnilo s tirov in zgrmelo v prepad, medtem ko so lokomotiva in dva vagona ostali na železniški postaji Meja. Zaradi nesreče je na postaji nastala velika gmotna škoda, promet so povsem ustavili.