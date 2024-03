Tovornjak obvisel na mostu, voznica kar 40 minut 'strmela smrti v oči'

V nesreči, ki se je v petek zgodila v ameriškem Louisvillu na mostu Georgea Rogersa Clarka, so bila udeležena tri vozila, poroča AP News . Kot je povedal vodja gasilcev v Louisvillu Brian O'Neill , so eno ponesrečeno osebo nemudoma odpeljali v bolnišnico. Medtem pa se je ekipa pripravljala na reševanje voznice tovornjaka, ki je s kabino nevarno visel z mosta.

Da so zavarovali kraj in tovornjak, pripravili vrvi ter reševalca spustili v kabino vozila, iz katere so nato izvlekli voznico, so reševalci po besedah O'Neilla potrebovali okoli 40 minut. Žensko so nato preventivno odpeljali v bolnišnico. "Za tovrstna reševanja se neprestano usposabljamo. To je v resnici eden najzahtevnejših scenarijev," je povedal vodja gasilcev.

A ker so bili gasilci pripravljeni tudi na takšen razvoj dogodkov, je reševanje potekalo gladko, je dodal O'Neill. "Na delu so bili resnični junaki. Delali so profesionalno in dobro."

Policija še preiskuje podrobnosti nesreče, most pa je bil ves dan zaprt za promet.