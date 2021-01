Tovornjak trčil v A320 na letališču v Gdansku

Incident se je zgodil v četrtek zjutraj, na mesto nesreče pa so takoj prispela gasilska in reševalna vozila. Tiskovna predstavnica letališča v Gdansku Agnieszka Mikhailov je za medije sporočila, da so jo vsi v nesreči odnesli brez poškodb, kljub močnejšemu trku. Kot je še dejala, je prevoznik zagotovil nadomestni let, letalo pa bo zdaj moralo opraviti natančen tehnični pregled, preden bo lahko ponovno poletelo.