Tovornjak trčil v most, ta se je zrušil in ga pokopal pod seboj

V linškem okrožju Auwiesen so na delu gasilci, reševalci in policisti. Na cesti ob podzemni parkirni hiši se je zrušil most za pešce, v katerega je trčil tovornjak. 50-tonski del betonske konstrukcije je padel na voznikovo kabino, v kateri sta ostala ujeta voznik in njegov sopotnik.