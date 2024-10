Tovornjak zapeljal v množico na avtobusni postaji, voznika ustrelili

Oglasila pa se je tudi voznikova družina, ki je dejala, da je imel moški težave s srcem. "To ni napad, nadzor nad vozilom je izgubil zaradi bolezni," so izjavili.

Okoliščine incidenta po besedah policije še preiskujejo, lokalni mediji pa poročajo, da gre za domnevni napad. Doron je povedal, da so "voznika nevtralizirali, o njegovi identiteti pa da je še prezgodaj govoriti." Po poročanju portala The Times of Israel, ki navaja policijo, naj bi voznika ustrelili oboroženi civilisti na območju.

Policija, ki sicer trčenje obravnava v smeri terorističnega napada, je zaprla in zavarovala območje, medtem ko je reševalno osebje pomagalo poškodovanim. Območje preletava tudi helikopter.

Glede na začetno preiskavo policije se je avtobus ustavil na postaji, ko je v postajališče in ljudi trčilo tovorno vozilo. Po poročanju lokalnih medijev je med žrtvami več starejših državljanov, ki so izstopali iz avtobusa. Očividci so za Ynet potrdili, da je, ko so izstopali iz avtobusa, "pripeljal tovornjak s polno hitrostjo in nas zadel".