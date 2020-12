Tovornjakarji obtičali v Angliji, božič bodo preživeli daleč od ljubljenih

Mnogi slovenski, madžarski in romunski vozniki tovornjakov zaradi zaprtja meje med Anglijo in Francijo že od nedelje čakajo, da jih spustijo domov. Ti so zadnje tri dni ujeti v Kentu in bodo najverjetneje božič preživeli v Veliki Britaniji, daleč od svojih najbližjih. Zastoji nastajajo zaradi obveznega testiranja na covid-19 in čakanja na rezultat. Brez negativnega testa jih ne bodo spustili na celino.

Angleška vlada je že sporočila, da se čakalne dobre pred Doverjem ne bodo sprostile vsaj še 24 ur. Večina tovornjakarjev je že v nedeljo obtičala v Doverju, potem ko je Francija zaprla mejo z Britanijo po pojavu novega zelo nalezljivega seva koronavirusa. Francija se je v torek zvečer strinjala s ponovnim odprtjem meje, vendar je vztrajala, da mora vsak, ki potuje v državo, najprej opraviti test na novi koronavirus.

Na neobratujočem letališču Manston, 18 km od Doverja, je bilo postavljeno mesto za testiranje, toda izkazalo se je, da je postopek testiranja počasnejši od pričakovanega. Angleški minister za promet Grant Shapps je dejal, da vlada za odpravo zastojev uporablja "vse mehanizme, ki jih lahko". Sporočili so še, da si "neutrudno prizadevajo za podporo prevoznikom, ki čakajo v koloni za testiranje v Manstonu in na cesti M20"in jim zagotavljajo brezplačno hrano in vodo.

icon-expand FOTO: Nebojša Vukobrat icon-chevron-left icon-chevron-right

Pogovarjali smo se z Nebojšo Vukobratom, ki se trenutno ravno nahaja na avtocesti M20 med Maidstonom in Ashfordom v Kentu, namenjen pa je proti pristanišču Dover na celino. Pravi, da so razmere zelo slabe, saj na avtocesti stoji že dva dni. "Noben nam ne zna pojasniti, koliko časa bomo še čakali in kaj nas še čaka." Kolona je dolga že okoli 70 kilometrov, v koloni pa čaka približno 4000 tovornjakov. V enem dnevu so se premaknili le za 15 kilometrov in doda še, da so vozniki že "na robu z živci". Od pomoči, ki so jo dobili, so bili hladni prigrizki in voda, ter dva topla obroka. Za pomoč jim je hvaležen: "Kapa dol Angležem."

icon-expand Angleške oblasti so tovornjakarjem priskrbele hrano in vodo. FOTO: Nebojša Vukobrat

Nebojša pove, da se po informacijah njegovih kolegov na testiranje in čakanje na rezultat vleče tudi po dve uri. Na točki testiranja na letališču Manston pa nekateri šoferji stojijo že od ponedeljka zvečer. O neznosnih razmerah na letališču je spregovoril Dalibor Bogdanović, ki pravi, da naj bi s testiranji na covid-19 pričeli že v sredo, a temu ni tako. "Po kakšnem vrstnem redu gredo nikomur ni jasno. Letališče je zelo veliko in ima kapacitete za 5000 tovornih vozil, ki pa bi jo naj že včeraj zapolnili. zato so letališče tudi zaprli. S testiranjem ponavadi končajo ob 22. uri zvečer in potem nadaljujejo naslednje jutro." Izpostavi, da bi predbožični večer vsak raje preživel s svojo družino in ne v gneči in tovornjaku na letališču. Sprašuje se, kako so lahko že od začetka epidemije nemoteno opravljali svoje delo in prehajali iz države v državo, sedaj pa, ko so imeli v mislih samo en cilj, prispeti domov k družinam, pa jim je to onemogočeno. "Zelo žalostno, da smo bili za mnoge v začetku te pandemije heroji, junaki, sedaj pa smo kot talci na cestah, letališčih in drugod, kamor so nas pač lahko stlačili."

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Matic Kopač se je na letališču ustavil že v ponedeljek, kmalu pa bo minilo že 72 ur odkar še vedno čaka, da pride na vrsto za testiranje. Povedal je, da se počuti razočarano in nervozno. Po pričevanju ostalih kolegov in tega, kar je sam videl, šoferji sami opravijo bris. "Dobimo palčko in tekočino, pa tudi še eno tablico na katero zlijemo tekočino," pripoveduje Matic. Čez dobre pol ure pa test pokaže, če si negativen ali pozitiven. Vojska je na letališču prisotna, toda prinesejo jim samo pripomočke za testiranje in kasneje preverijo rezultat in ga zavedejo. O težkih razmerah in pokvarjenih praznikih pričajo tudi šoferji iz drugih držav Tudi 41-letni voznik tovornjaka Doma Dumitru je upal, da bo jutrišnji dan preživel s svojo ženo Alino in njihovo 12-letno hčerko Dario Marijo doma v Oradei na severozahodu Romunije. Dumitru bi običajno božič preživel z družino, hčerko, mamo, brati, sestrami, nečakinjami in nečaki, letos pa bo, kot vse kaže, ujet v Angliji. Dodal je še dodal, da bo že četrto noč preživel v svojem tovornjaku. Jozsef Andik, 47-letnik iz Csokonyavisonte na Madžarskem s svojim tovornjakom stoji več kilometrov stran od Doverja. Soprogi Bernadett, sinu Danielu in Kristofu je dejal, da ga za božič ne bo doma. Andik, ki iz tovarne v Milton Keynesu v Buckinghamshiru na Madžarsko prevaža jeklo je dejal: "Ni možnosti, da bi videl svojo družino, še 6000 vozil je pred mano in božični večer je že tu."Izpostavil je, da testiranje poteka zelo počasi.

icon-expand Rod McKenzie iz združenja angleških tovornjakarjev je situacijo označil za "kaotično". FOTO: AP

Francija je svojo mejo za prihode iz Združenega kraljestva zaradi zaskrbljenosti zaradi novega seva koronavirusa zaprla v nedeljo zvečer. V Francijo je tako voznikom tovornjaka od srede možen vstop le z negativnim covid testom, ki pa ne sme biti starejši od 72 ur. Vsi vozniki, ne glede na državljanstvo, morajo opraviti hitri test na novi koronavirus. Voznikom, ki bodo pozitivni, bodo ponudili varno nastanitev za samoizolacijo, poroča BBC. Testiranje poteka tudi na francoski strani za prevoznike, ki vstopajo v Združeno kraljestvo. Rod McKenzie iz združenja angleških tovornjakarjev je situacijo označil za "kaotično" in dejal, da so bile informacije, ki so jih dajali voznikom tovornjakov, "izredno slabe". "Utrujeni so, razočarani, obupno si želijo domov za božič," je dejal. Predvsem slovenskim prevoznikom, s katerimi smo se pogovarjali, za božič žal ne bo uspelo priti na svoje cilje, svojih domačih ne bodo mogli objeti in upajo, da bo te agonije čim prej konec. Vsem pa, ob božiču, želijo veliko sreče in obilo dobrega v novem letu.