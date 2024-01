Tovornjaki blokirali promet na avtocesti: nekateri ostali še brez goriva

Kot poroča nemški časnik Frankfurter Allgemeine , so četrtek zaznamovale kaotične razmere na cestah. Na avtocesti A5 severno od Frankfurta so na spolzkem in zasneženem vozišču obtičali tovornjaki in blokirali promet. Policija je tako včeraj popoldne zaprla avtocesto med mestoma Giessen in Alsfeld.

Voznike tovornjakov so pozivali, naj nadaljujejo vožnjo, a neuspešno. Številni vozniki so namreč ostali brez goriva, saj so pustili prižgano gretje. Nekateri so obtičali tudi zaradi upoštevanja zakonsko predpisanega časa počitka. Danes zjutraj je bila avtocesta še vedno zaprta.

Zimske razmere so težave povzročale tudi na avtocestah A3, A4 in A7. Na stotine ljudi je za več ur obstalo v večkilometrskih zastojih. Reševalci in gasilci so ujete v kolonah oskrbeli z odejami in toplimi napitki. Nemški mediji poročajo tudi o številnih nesrečah. V bližini Freudenstadta v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg je zaradi poledice trčilo pet vozil, štirje ljudje so utrpeli poškodbe.