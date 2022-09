Tovorno letalo med pristankom zapeljalo s steze in končalo v vodi

Boeing 737 družbe West Atlantic je v zgodnjih jutranjih urah vzletel s pariškega letališča Charles de Gaulle in poletel proti Montpellieru. Francoski urad za preiskave in analize varnosti civilnega letalstva je objavil fotografije, ki prikazujejo letalo ob južnem koncu vzletno-pristajalne steze z nosom in prednjim trupom v laguni.

Pilota sta, sodeč po fotografijah, letalo že zapustila.