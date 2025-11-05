Tovorno letalo eksplodiralo kmalu po vzletu: umrle štiri osebe

Letalo McDonnell Douglas MD-11 je vzletelo z zasebnega letališča podjetja UPS, ki ima v Louisvillu svoj globalni center.
Podjetje UPS je v kratki izjavi potrdilo nesrečo in sporočilo, da preiskavo vodi Nacionalni odbor za varnost v prometu (NTSB), poroča televizija ABC.
Videoposnetki nesreče, ki so jih predvajale ameriške televizije, širijo pa se tudi po družbenih omrežjih, kažejo, kako je letalo kmalu po vzletu zgrmelo na tla in eksplodiralo.
Tiskovni predstavnik letališča je potrdil najmanj štiri smrtne žrtve, guverner Kentuckyja Andy Beshear pa je povedal, da je med 11 ranjenimi nekaj hudo poškodovanih z resnimi poškodbami.
