Tovorno letalo eksplodiralo kmalu po vzletu: umrle štiri osebe

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Policist Vojko je imel vsakodnevne glavobole. Končno je odšel k zdravniku, ta pa ga je poslal k nevrologu. Da bi ugotovili, kaj mu je, so ga poslali na slikanje glave. Po prihodu z nevrološke klinike se je pohvalil prijateljem: "Slikali so mi glavo, pa niso nič našli." "Ali si pričakoval kaj drugega?" so ga vprašali presenečeno.