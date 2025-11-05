Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Tovorno letalo eksplodiralo kmalu po vzletu: umrle štiri osebe

Louisville, 05. 11. 2025 06.28 | Posodobljeno pred 24 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , U.Z.
Komentarji
0

Kmalu po vzletu z letališča v Louisvillu v ameriški zvezni državi Kentucky je strmoglavilo tovorno letalo dostavnega podjetja UPS, pri čemer so umrle najmanj štiri osebe, 11 pa je bilo ranjenih. Nesrečo so ujele kamere, številni mimoidoči vozniki pa so posneli gost dim, ki se je dvigal v nebo.

Več videovsebin
  • Trenutek, ko je eksplodiralo letalo
    00:23
    Trenutek, ko je eksplodiralo letalo
  • Reševalci hitijo na kraj nesreče
    01:12
    Reševalci hitijo na kraj nesreče
  • Vozniki posneli gost dim, ki se dviga v nebo
    01:29
    Vozniki posneli gost dim, ki se dviga v nebo

Letalo McDonnell Douglas MD-11 je vzletelo z zasebnega letališča podjetja UPS, ki ima v Louisvillu svoj globalni center.

Podjetje UPS je v kratki izjavi potrdilo nesrečo in sporočilo, da preiskavo vodi Nacionalni odbor za varnost v prometu (NTSB), poroča televizija ABC.

Videoposnetki nesreče, ki so jih predvajale ameriške televizije, širijo pa se tudi po družbenih omrežjih, kažejo, kako je letalo kmalu po vzletu zgrmelo na tla in eksplodiralo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tiskovni predstavnik letališča je potrdil najmanj štiri smrtne žrtve, guverner Kentuckyja Andy Beshear pa je povedal, da je med 11 ranjenimi nekaj hudo poškodovanih z resnimi poškodbami.

nesreča tovorno letalo Kentucky strmoglavljenje
Naslednji članek

Noč demokratskih zmag: Zohran Mamdani izvoljen za newyorškega župana

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330