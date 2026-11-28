Predsednik sodišča v Hamburgu je danes sporočil, da je sodišče z 18 glasovi proti trem razsodilo, da ni pristojno za primer, ker gre za vprašanje suverenosti, torej ozemeljsko vprašanje, za katero ni pristojno, poroča britanski BBC.

Argentinski predsednik Javier Milei je v odzivu dejal, da "ta odločitev ne pomeni zadnje besede". Ponovil je stališče, da so Falklandski otoki argentinski.

Napovedal je tudi, da bodo uvedli sankcije proti petim posameznikom zaradi vpletenosti v projekt črpanja nafte Sea Lion. Kakšne, ni pojasnil, poudaril pa je, da je "sporočilo jasno". "Tisti, ki sodelujejo pri nezakonitem izkoriščanju naših virov, bodo nosili posledice," je dodal.

Projekt Sea Lion vodita podjetji iz Velike Britanije in Izraela, njegov cilj pa je pridobivanje nafte na morju okoli 220 kilometrov severno od Falklandov, ki ga Argentina imenuje Malvini.

Britanski zunanji minister Ed Miliband in generalna državna tožilka Ellie Reeves sta po objavi odločitve sodišča v skupni izjavi poudarila, da mora Buenos Aires "spoštovati pravico prebivalcev Falklandskih otokov, da sami odločajo o svoji prihodnosti". Argentino sta pozvala, naj opusti obsežen gospodarski pritisk na to ozemlje.

Falklandi, britansko čezmorsko ozemlje v jugozahodnem Atlantskem oceanu, so že vrsto let jabolko spora med Združenim kraljestvom in Argentino, ki sta se zaradi tega leta 1982 celo zapletli v desettedensko vojno.

Kljub porazu v vojni Argentina še naprej vztraja pri pravici do Falklandskih otokov, ki so sicer britansko čezmorsko ozemlje od leta 1833.

Vlade v Buenos Airesu so v minulih letih postavljale zahteve z različno mero agresivnosti in diplomacije. Vlada v Londonu medtem vztraja pri britanski suverenosti nad otočjem in pravico njegovega prebivalstva do samoodločbe. Tamkajšnji prebivalci so na referendumu leta 2013 z veliko večino izrazili željo, da ostanejo britansko ozemlje.