Mati za smrt najstniškega sina obtožuje klepetalnik umetne inteligence

Klepetalniki Character.AI so zasnovani po priljubljenih likih iz serij.

Omenjena tožba je ena prvih v ZDA proti podjetju z umetno inteligenco, ki otrok domnevno ni ustrezno zaščitilo. Sojenje bi lahko predstavljalo predvsem precedens za področje pravne odgovornosti v sistemu umetne inteligence in ostalih novih tehnologij.

Kot je razvidno iz pogovorov, je klepetalnik dečku dejal, da ga ima rad in ga pozval, naj pride čim prej k njemu domov. Kmalu zatem si je deček vzel življenje.

V tožbi je sicer navedeno, da se je deček v zadnjih mesecih pred smrtjo vse bolj oddaljeval od realnega sveta in se zapletal v zapletene psihične pogovore s klepetalnikom, ki je bil zasnovan po priljubljenih likih iz serij, kot je Igra prestolov.

Podjetje ustanovila nekdanja Googlova razvijalca

Podjetje, ki je razvilo klepetalnik, se brani, da jih ščiti ameriška ustava z zagotovljeno svobodo govora. Njihovi odvetniki si prizadevajo, da bi primer na sodišču ustavili, med drugim menijo, da bi primer lahko negativno vplival na razvoj celotne industrije, ki se ukvarja z umetno inteligenco. Podjetje trdi tudi, da so po smrti dečka v klepetalnik vključili več varnostnih funkcij.

V tožbi poleg podjetja Character.AI očitki letijo tudi na nekatere druge posamezne razvijalce in Google. Pri tehnološkem velikanu pa so v odzivu za AP dejali, da povezav s Character.AI nimajo in da je razvoj aplikacij potekal ločeno. Character.AI sta namreč ustanovila dva nekdanja Googlova inženirja, ki ju je Google kasneje ponovno zaposlil.