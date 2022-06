Tožba proti Musku: vodil naj bi piramidno shemo za podporo kriptovaluti

Američan Keith Johnson trdi, da so ga Musk in njegovi podjetji s Dogecoinom ogoljufali. V pritožbi, vloženi na sodišču v New Yorku, je navedeno: "Musk je svoj položaj najbogatejšega človeka na svetu izkoristil za upravljanje in manipulacijo piramidne sheme Dogecoin za dobiček, izpostavljanje in zabavo," ter da je Musk s svojimi tviti o Dogecoinu zvišal njegovo ceno in kriptovaluto promoviral le zaradi lastnega "dobička, izpostavljenosti in zabave," poroča Forbes.

"Lažno in zavajajoče trdijo, da je Dogecoin legitimna naložba, čeprav nima nobene vrednosti," je Johnson zapisal v tožbi, v kateri zahteva, da se njegovo vlogo opredeli kot skupinsko tožbo v imenu vseh tistih, ki so utrpeli izgube zaradi naložb. Johnson zahteva tudi, da bi Musku prepovedali promocijo Dogecoina in trgovanje z njim razglasili za obliko iger na srečo v skladu z zvezno in newyorško zakonodajo.

'Goljufija, s katero so zavedeni še večji bedaki'

V tožbi so tudi navedli, da je Dogecoin "nezakonit projekt za goljufije", ki ga spodbujata promocija in manipulacija prek Twitterja. Po njihovo je Dogecoin "goljufija, s katero so 'še večji bedaki' zavedeni, da kupijo kovanec po višji ceni".