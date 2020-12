Teksaška rešilna bilka za Trumpov napad na volitve

Strokovnjaki za volilno pravo so se posmehovali pravosodnemu ministru Teksasa Kenu Paxtonu, ko je v torek oznanil, da bo na vrhovnem sodišču s tožbo proti štirim zveznim državam skušal ustaviti njihovo uradno potrditev volilne zmage Bidna. Toda kljub temu se je njegovi nameri nato pridružilo še sedemnajst zveznih držav (Misuri, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Misisipi, Montana, Nebraska, Severna in Južna Dakota, Oklahoma, Južna Karolina, Tennessee, Utah in Zahodna Virginija). Včeraj popoldne je lonček pristavil še Trump, ne kot predsednik, ampak kot predsedniški kandidat. Vrhovno sodišče je že v torek z glasovi vseh devetih sodnikov, tudi treh konservativnih, ki jih je imenoval sedanji predsednik, zavrnilo podobno zahtevo republikancev iz Pensilvanije, ki so želeli razveljavitev volilnega izida v svoji zvezni državi. Toda tudi potek roka za vlaganje pritožb na volilne izide Trumpovih lojalistov na desnici ne odvrača od nadaljevanja rovarjenja. "To je sporočilo za javnost, zamaskirano v tožbo ... Kakšno popolno smetje. Nevarno, toda vseeno smetje," je strokovnjak za volilno pravo Richard Hasen označil teksaški poskus.

Teksaško "smetenje" temelji na moči vrhovnega sodišča, da neposredno odloča o pravdah med zveznimi državami, ne da bi pravni spori poprej potovali skozi nižje ravni ameriškega sodnega sistema. Toda v jedru tožbe niso odnosi med zveznimi državami, kot so denimo spori o mejah ali pravice do izrabljanja voda, pač pa Teksas trdi, da spremembe volilnih pravil zaradi pandemije koronavirusa v Georgii, Wisconsinu, Michiganu in Pensilvaniji pomenijo kršitev ameriške ustave. In to kljub temu, da so pravila spreminjale tudi druge zvezne države, vključno s Teksasom. Dodatni cinizem je, da se je sedemnajst drugih republikanskih zveznih držav tožbi pridružilo na dan, ko je število mrtvih zaradi pandemije v ZDA doseglo nov rekord, več kot tri tisoč v enem dnevu. "Tožba je pravno nedosledna, nepovezana z dejanskim stanjem ter temelji na predpostavkah, ki so v temeljih skregane z razumevanjem volilnega procesa," trdi Lisa Marshall Manheim z univerze v Washingtonu. "Teksas nima legitimne podlage za vlaganje tožbe proti volilnim izidom v drugih zveznih državah oziroma proti temu, kako države izvajajo svoje volitve," je jasen profesor volilnega prava na univerzi Georgetown Paul Smith.



Nadlegovanje in zastraševanje

Na kako trhlih temeljih je zadnji pravni napad, kažejo že podpisi pod njim. V Teksasu ga ni vložil njihov pravobranilec Kyle Hawkins, ki običajno skrbi za pravosodne postopke, ampak razvpiti Paxton, ki se že leta otepa obtožb o prevarah v zvezi z vrednostnimi papirji in je tarča preiskave zvezne policije FBI o podkupovanju in zlorabi pooblastil. V imenu Trumpa se ne bori pravosodno ministrstvo, pač pa konservativni profesor prava John Eastman z univerze Chapman. Ta je znan predvsem po podpori rasističnim trditvam, da izvoljena podpredsednica Kamala Harris ne bi smela prevzeti tega mesta, ker sta njena starša priseljenca. Predstavniki predsednikove kampanje trdijo, da izbira Eastmana temelji na tem, da se Trump tožbi ni pridružil kot predsednik, ampak kot kandidat. Toda hkrati naj bi danes imel kosilo v Beli hiši s Paxtonom in drugimi pravosodnimi ministri, ki so podprli tožbo, kar bo tej dalo težo vrha ameriške izvršne oblasti. Po poročanju ameriških medijev naj bi v vlogi tožilca na vrhovnem sodišču nastopil teksaški konservativni senator Ted Cruz.