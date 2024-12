Tožilec ICC zahteva izdajo naloga za aretacijo vodje mjanmarske hunte

Po navedbah glavnega tožilca Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) Karima Khana obstajajo utemeljeni razlogi, da je mjanmarski general Min Aung Hlaing kazensko odgovoren za zločine proti človečnosti nad Rohingi, ki naj bi jih med 25. avgustom 2017 in 31. decembrom 2017 storile mjanmarske oborožene sile ob podpori policije, mejne straže in civilistov.

Kot je dejal Khan, je sodnike ICC za odobritev naloga prosil po neodvisni in nepristranski preiskavi, v kateri so pridobili obsežno gradivo, vključno s pričevanji, dokumentarnimi dokazi ter verodostojnim znanstvenim, fotografskim in video gradivom.

To je prva zahteva ICC za izdajo naloga za prijetje visokega predstavnika mjanmarske vlade. Kot je napovedal Khan, bodo sledile nove. "S tem bomo skupaj s svojimi partnerji pokazali, da Rohingi niso bili pozabljeni. Da imajo tako kot vsi ljudje na svetu pravico do zakonske zaščite," je dejal glavni tožilec ICC.

Sodniki ICC morajo ugotoviti, ali Khanova zahteva izpolnjuje pogoje za odobritev naloga za prijetje Min Aung Hlainga, ki je leta 2011 postal vrhovni poveljnik mjanmarske vojske, desetletje pozneje pa je vodil vojaški udar proti vladi Aung San Suu Kyi.

K mednarodni preiskavi in pregonu Mina Aunga Hlainga in drugih poveljnikov zaradi očitkov genocida nad pripadniki muslimanskih Rohingov v pretežno budističnem Mjanmaru so pozvali preiskovalci Združenih narodov že leta 2018. Rohingi so poročali o požigih, umorih in posilstvih. Več kot 700.000 Rohingov se je tedaj moralo zateči v sosednji Bangladeš.