Zavrnili obtožnico proti policistu, ki je v hrbet ustrelil temnopoltega in ga ohromil

V torek je tožilec okrožja Kenoshe v ameriški zvezni državi Wisconsin sporočil, da ne bo vložil obtožnice proti belopoltemu policistu, ki je 23. avgusta v hrbet ustrelil temnopoltega Jacoba Blaka in ga ohromil. Posnetki tega incidenta so povzročili množične proteste proti policijskemu nasilju. Bojijo se, da bi se zaradi odločitve tožilca ljudje lahko znova vrnili na ulice.

icon-expand Fotografija s posnetka sodišča, ko je Jacob Blake 4. septembra med zaslišanjem odgovarjal na vprašanja. FOTO: AP

Tožilec Michael Graveleyje ugotovil, da ne bi mogel dokazati, da policist ni streljal v strahu za lastno življenje, čeprav posnetek, ki je sprožil ogorčenje in proteste, kaže, da je bil Blake ustreljen v hrbet, ko je bil obrnjen stran od policista Rustena Sheskeyja. Blaka je ustrelil med tem, ko je ta skušal zlesti v avtomobil, v katerem so sedeli njegovi trije otroci. Odvetnik družine ustreljenega Ben Crump je izjavil, da odločitev tožilca dodatno uničuje zaupanje v pravosodni sistem in pošilja sporočilo policistom, da lahko nekaznovano še naprej zlorabljajo svoja pooblastila. Zagotovil je, da bodo nadaljevali s civilno tožbo in prizadevanji za sistemske spremembe. Zaradi odločitve tožilca v Kenoshi in drugje po ZDA znova pričakujejo proteste. V Kenoshi je policija postavila barikade okrog sodišča in drugih ključnih objektov, trgovine pa so ogradile svoje izložbe. Guverner Wisconsina Tony Evers je poklical na pomoč tudi 500 pripadnikov nacionalne garde.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Protesti v Kenoshi so bili del dolgega poletja protestov v ZDA, ki so se začeli, ko je beli policist maja lani v Minneapolisu zadušil Georgea Floyda. V Kenoshi s 100.000 prebivalci, ki leži na meji med Wisconsinom in Illinoisom, nedaleč od Chicaga, so po ustrelitvi Blaka aretirali 250 ljudi. Med njimi tudi 17-letnegaKyla Rittenhousa, ki je bil del skupine oboroženih belcev, ki so prišli na pomoč policiji. Rittenhouse je ubil dva protestnika, enega pa ranil in mu sodijo zaradi umora.

icon-expand 17-letni Kyle Rittenhous, ki je ubil dva protestnika. FOTO: AP

Kaj se je zgodilo Jacobu Blaku? Sheskey je bil 23. avgusta lani eden od policistov, ki so se odzvali na nujni klic ženske, ki je prijavila, da njen fant krši prepoved približevanja. Policistom je povedala, da ji je skušal odpeljati otroke in avto. Posnetek incidenta kaže Blaka, ki odpira vrata vozila, sledijo pa mu policisti z naperjenimi pištolami. Sheskey ga je zagrabil za majico in ustrelil. Policijski sindikat trdi, da je imel Blake nož in se ni odzival na ukaze, naj ga odvrže. Tožilec Graveley je to potrdil in dejal, da ni nobenega dvoma, da je imel Blake pri sebi nož. Policist naj bi mu skušal preprečiti, da se odpelje z avtom in otroki v njem. Najprej so ga skušali ustaviti z električnim paralizatorjem, a jim to ni uspelo. Kritiki policije sicer trdijo, da na videu ni bilo videti nobenega razloga, zakaj bi bilo treba Blaka večkrat ustreliti v hrbet.