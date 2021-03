Tožilka za ameriška študenta, obtožena umora policista, zahteva dosmrtno ječo

Tožilka Maria Sabina Calabretta je v soboto na sodišču predstavila obtožnico, ki ameriška študenta bremeni okrutnega umora italijanskega policista. 21-letni Finnegan Lee Elder in 19-letni Christian Natale-Hjorth si po njeni oceni 'zaslužita' dosmrtni zapor, ob tem pa je tudi predlagala, naj Američana čez dan svojo kazen preživljata v samici.

Umor, ki je pretresel italijansko javnost, se je zgodil julija 2019 v Rimu. Ameriška najstnika sta v italijanski prestolnici preživljala počitnice, kjer sta prek posrednika skušala kupiti kokain. Slednji ju je odpeljal do preprodajalca drog, ki pa jima je namesto kokaina prodal aspirin. Ker sta se posredniku želela maščevati, sta mu ukradla nahrbtnik. Od njega naj bi zahtevala odkupnino in kokain v zameno za torbo.

Na kraj 'predaje' sta po prijavi preprodajalca prispela policista. Američana sta ju napadla, 35-letni Mario Cerciello Regapa je tragično umrl, potem ko ga je eden od fantov kar 11-krat zabodel. Sodelavec Rege je napad preživel.

Američana, oba iz Kalifornije, pravita, da so bile okoliščine umora javnosti napačno predstavljene. Trdita namreč, da sta policista zamenjala za preprodajalca drog. S kraja dogodka sta pobegnila, našli pa so ju naslednji dan v hotelu, kjer sta bivala. Tam so našli tudi nož in oblačila, ki sta ju nosila v času umora.