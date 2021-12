Tožilstvo BiH uvedlo preiskavo proti parlamentu srbske entitete

Za so glasovali poslanci vladajočih strank pod vodstvom stranke Zveza neodvisnih socialdemokratov (SNSD) srbskega člana predsedstva BiH Milorada Dodika . S tem je bil storjen prvi korak pri prenosu pooblastil z državnih oblasti BiH na oblasti srbske entitete z ustanavljanjem paralelnih institucij entitete, ki jih je Dodik napovedal tudi na drugih področjih, med drugim vojske, davkov, pravosodja in policije.

Parlament je ob bojkotu opozicijskih poslancev 20. oktobra s tesno večino sprejel predlog zakona, ki predvideva ustanovitev Agencije Republike srbske za zdravila in medicinske pripomočke, na katero bi prenesli pristojnosti državne agencije za zdravila in tako slednji onemogočili delovanje v entiteti. Pristojnost odobritve oziroma izdaje dovoljenj za uporabo zdravil bi tako prenesli z države na entiteto, agencija pa bi imela tudi nadzorni laboratorij, poroča spletni portal klix.ba.

To je že naletelo na ostre odzive v BiH in v mednarodni skupnosti z opozorili, da mora Banjaluka spoštovati daytonski sporazum, ustavo ter ozemeljsko celovitost in integriteto BiH. Za klix.ba so v torek na tožilstvu BiH potrdili, da so o omenjenem glasovanju od parlamenta Republike srbske zahtevali informacije o zadevi. Kakšne, niso želeli pojasniti.

Zasebna televizija BN s sedežem v Republiki srbski pa je poročala, da tožilstvo primer preiskuje kot "dejanje rušenja ustavne ureditve BiH" in da so od vodstva parlamenta zahtevali seznam glasovanja. Entitetska tiskovna agencija Srna je slednje zanikala.

O prenosu vrste pooblastil z države na srbsko entiteto oziroma Dodikovih načrtih za izločitev Republike srbske iz ustavno-pravne ureditve BiH naj bi medtem parlament Republike srbske razpravljal na izredni seji v petek. Dodik je že napovedal, da bo parlamentu predlagal sprejetje sklepov, s katerimi bi kot nezakonite razglasili vse odločitve, ki so jih po sklenitvi daytonskega sporazuma leta 1995 sprejeli visoki predstavniki mednarodne skupnosti v BiH. Entiteta bi tudi umaknila svoja soglasja, ki jih je dala na pomembne zakone, sprejete v parlamentu BiH, kot so zakon o obrambi oziroma ustanovitvi oboroženih sil, enotnem sistemu carin in davkov ter visokega sodnega in tožilskega sveta.

Hkrati bi sprejel odločitev o prehodnem šestmesečnem obdobju, v katerem bi vlada v Banjaluki sprejela zakone, s katerimi bi zanj sporne državne institucije vzpostavila na ravni Republike srbske, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Največ nemira je sicer v zadnjem času vzbudila Dodikova napoved, da bo Republika srbska umaknila vojake iz oboroženih sil BiH in znova vzpostavila svojo vojsko. Od tega naj bi po zagotovilih visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta že odstopil. Dodik je slednje takoj zanikal, v torek pa je v Beogradu dejal, da načrtuje, da bi v prihodnjih šestih mesecih pripravili normativno ureditev vojske entitete, najprej pa predlagali "prepolovitev sestave oboroženih sil BiH.