Tožilstvo BiH vložilo obtožnico proti Dodiku. Če je kriv, ga čaka zapor

Tožilstvo je obtožnico proti Dodiku in direktorju uradnega lista bosansko-hercegovske entitete Republike Srbske Milošu Lukiću sicer sprva vložilo že pred mesecem dni, vendar mu jo je sodišče vrnilo v dopolnitev, nato pa danes odobrilo ponovno vloženi predlog, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina . Dodik in Lukić sta obtožena nepriznavanja Schmidtovih odločitev, potem ko je predsednik Republike Srbske julija podpisal zakon o nepriznavanju odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti, Lukić pa je dan pozneje to odločitev objavil v uradnem listu.

Parlament Republike Srbske je pred tem konec junija sprejel zakona o nepriznavanju odločitev ustavnega sodišča BiH in odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH, Schmidt pa se je na podlagi svojih pooblastil odločil za razveljavitev spornih zakonov. Obenem je uvedel spremembe kazenskega zakonika, po katerih so dejanja, ki kršijo ustavno ureditev države, v BiH obravnavana kot kazniva. Če bo sodišče Dodika in Lukića spoznalo za kriva, jima tako grozi od šest mesecev do pet let zapora.

Prejšnji teden Dodik zagrozil Schmidtu z deportacijo

Odnosi med predsednikom Republike Srbske in visokim predstavnikom mednarodne skupnosti v BiH so v zadnjem času precej napeti. Med drugim je Dodik prejšnji teden zagrozil Schmidtu, da ga bo policija pridržala in deportirala, ko bo prišel v Republiko Srbsko. Politični vodja Srbov v BiH namreč ne priznava Schmidtove avtoritete kot predstavnika mednarodne skupnosti, ker njegovega imenovanja leta 2021 zaradi zadržkov Rusije in Kitajske ni potrdil Varnostni svet ZN.

Schimdt je sicer kljub grožnjam napovedal, da bo obiskal Republiko Srbsko, in opozoril, da bi Dodik moral ustaviti svojo "egocentrično norost". Slednji je nato v nedeljo umaknil svoje grožnje.