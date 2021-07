Tožilstvo BiH začelo preiskavo smrti Davida Dragičevića

"Tožilstvo je pripravljeno začeti preiskavo o umoru mojega sina. Čakali smo tri leta in pripravljena sem čakati še tri leta, če to pomeni, da bo primer rešen in da bo narejeno tako, kot mora biti, " je na zaslišanju na tožilstvu povedala Suzana Radanović , mama umorjenega Davida Dragičevića . Dodala je še, da je vesela, da je prišel dan, ko lahko poda svojo izjavo na tožilstvu.

Radanovićeva pravi, da je obe družini povezala skupna želja preprečiti, da bi bil umorjen še kakšen otrok. " Nihče ne more vrniti mojega Davida ali Murizovega Dženana, verjetno pa lahko rešimo kakšnega drugega otroka in preprečimo, da policija otroke, ko gredo zvečer ven, ubija, namesto, da bi jih zaščitila."

"Naš cilj je doseči, da bo policist v prihodnosti dobro premislil, preden bo ubil otroka, da bo tožilec dobro premislil, preden bo zlorabil svoj položaj, da bo policijski inšpektor dobro premislil, preden bo uničil dokaze o umoru … Da celotno sodstvo pripeljemo na nivo, da staršem ne bo treba čakati tri, pet ali več let, da se razišče primer umora. Če bi se delalo tako, kot je treba, in če bi se upoštevali vsi dokazi, bi bil primer rešen še isto leto, " je po poročanju Al Jazeere še povedala Suzana, ki ji je podporo v Banjaluko prišel izrazit tudi Muriz Memić , oče mladeniča Dženana , čigar skrivnostno smrt v Sarajevu leta 2016 prav tako preiskuje državno tožilstvo.

Izjavo na tožilstvu je podala v prisotnosti odvetnika družine Ifeta Ferageta, a novinarjem nista razkrila podrobnosti. "Tožilstvo Bosne in Hercegovine je Suzano Radanović, mamo ubitega Davida Dragičevića, zaslišalo, danes je podala svojo izjavo. Jasno vam je, kako kompleksen je ta primer, vem, da je interes javnosti ogromen, a ne moremo vam povedati nobenih podrobnosti," je dejal Feraget.

S tožilstva pa so sporočili, da se po prevzemu kazenskega pregona v zadevi Dragičević "v tej zadevi izvajajo intenzivne dejavnosti".

Še pred zaslišanjem je Radanovićeva novinarjem povedala, da pričakuje, da bodo v kratkem v Banjaluki sledile aretacije. "Da na koncu pridemo do naročnika umora in do storilca, pa tudi do ljudi, ki so sodelovali pri prikrivanju umora mojega sina."

Spomnimo

Davida Dragičevića iz Banjaluke so 24. marca 2018 našli mrtvega, potem ko je bil več dni pogrešan. Njegova smrt je bila uradno razglašena za samomor, ki naj bi ga domnevno storil, ker je bil obtožen kraje. Njegovi starši pa ves čas trdijo, da poškodbe na truplu in okoliščine, v katerih je izginil, nakazujejo na to, da ga je umorila policija. Oblasti Republike srbske obtožujejo, da prikrivajo umor, da bi zaščitili policiste in morda še koga drugega.

V podporo iskanja resnice o tem, kaj se je zgodilo Davidu, se je kmalu po njegovi smrti ustanovila skupina Pravda za Davida, vsak dan so v središču mesta potekali protesti, dokler banjaluška policija ni protestnikov pregnala in jim prepovedala zbiranje.

Pod velikim pritiskom dokazov in masovnih protestov v Banjaluki je okrožno tožilstvo odprlo preiskavo, ki pa več kot dve leti ni dala nobenih rezultatov. Aprila letos je tožilstvo BiH odločilo, da bo prevzelo preiskavo, ki se je zdaj z uradnim zaslišanjem Suzane Radanović tudi formalno začela.