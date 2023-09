Tožilstvo bolnišnico opozorilo: Vaš študent kaže znake psihoze

Policija je napadalca aretirala, kot so sporočili, sodeluje z oblastmi. Motiva za napad še niso razkrili, so pa potrdili, da je strelec deloval sam in da so bili umori skrbno načrtovani, žrtve pa vnaprej izbrane.

Oblečen v bojno opremo in neprebojni jopič je strelec odšel v glavno krilo bolnišnice in zanetil požar, kar je sprožilo paniko. Medicinsko osebje je skušalo evakuirati bolnike, nekatere na invalidskih vozičkih in nosilih.

32-letni osumljenec, ki je v priporu, je včeraj sprva vdrl v hišo 39-letne sosede in jo ustrelil. Hudo je ranil tudi njeno 14-letno hčerko, ki je kasneje zaradi hudih poškodb umrla. Po dejanju je hišo zažgal, nato pa se je odpravil še v bolnišnico. Vstopil je v razred in ustrelil še 43-letnega učitelja, ki je prav tako umrl.

Lokalni mediji medtem poročajo, da je državno tožilstvo v začetku leta pisalo univerzitetni bolnišnici Erasmus in jo opozorilo na "zaskrbljujoče vedenje" njihovega študenta, ki je kazal znake psihoze. Moški, imenovan kot Fouad L., je denimo napol gol ležal na kupu listja na svojem vrtu in se manično smejal, so tožilci zapisali v elektronskem sporočilu.

Pregledali so tudi njegov telefon in na njem našli fotografije zabodenih ljudi, skupaj s skrajno desničarsko propagando. "Predvidevamo, da bo to vplivalo na vašo odločitev o tem, ali je upravičen do medicinske izobrazbe," so tožilci sporočili univerzi.

Ni znano, ali je univerzitetna bolnišnica po prejetem opozorilu zoper študenta ukrepala, policija pa predvideva, da je 32-letnik do bolnišnice gojil globoko zamero.

V preteklosti je policija napadalca že obravnavala, obsojen je bil zaradi mučenja živali. Zlorabil je svojega hišnega ljubljenčka, zajca, pri dejanju pa ga je posnel sosed. Ali gre za sosedo, ki jo je ustrelil, še ni znano.