Tožilstvo Bosne in Hercegovine zahteva pripor za dekle Dženana Memića

Potem ko smo pred dvema dnevoma poročali, da sta bila aretirana Dženanovo nekdanje dekle Alisa Mutap Ramić in Muamer Ožegović, ki je bil usodnega dne receptor v hotelu Crystal na Ilidži, bo danes na sodišču Bosne in Hercegovine (BiH) čez dan potekala sodna obravnava. Tožilstvo BiH je predlagalo, da se odredi enomesečni pripor za štiri aretirane v preiskavi zaradi organiziranega kriminala v zadevi Dženan Memić. To so: Alisa Ramić Mutap, nekdanje dekle umorjenega Dženana Memića, dva policista Direktorata za koordinacijo policijskih organov BiH Nebojša Veljović in Nedžad Hrvat, ki sta se prva srečala z Aliso Ramić v Veliki Aleji, in Muamer Ožegović, ki je povezan z izbrisom posnetkov iz video nadzora hotela Crystal, poročajo bosanski mediji.