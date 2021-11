Tožilstvo: Maxwellova zvabljala mlada dekleta v kremplje pedofila Epsteina

V New Yorku se je začel sodni proces zoper Ghislaine Maxwell, ki ji tožilstvo očita, da je delovala kot zvodnica zdaj že pokojnega milijarderja Jeffreyja Epsteina. Maxwellova naj bi po besedah tožilke mlada dekleta zvabila v Epsteinove kremplje, kar obtoženka zavrača. Njena obramba trdi, da je 59-letnica zgolj grešni kozel za milijarderjeva dejanja, tožilstvo pa vztraja, da sta bila pajdaša v zločinu.

Newyorška tožilka Lara Pomerantz je na začetku sodnega procesa 59-letno Ghislaine Maxwell označila kot sodelujočo v zločinih pokojnega milijarderja Jeffreyja Epsteina. Ta se je avgusta leta 2019 po aretaciji zaradi spolnih zlorab mladoletnic obesil v zveznem zaporu na Manhattnu.

icon-expand Ghislaine Maxwell na sodišču. FOTO: AP

Prvi dan so izbrali 12 članov porote in sojenje začeli z uvodnimi nastopi tožilstva ter obrambe. Maxwellova naj bi novačila mladoletnice, ki so jih zlorabljali Epstein ter njegovi bogati in vplivni prijatelji, je v uvodnem govoru poudarila tožilka. "Poleg je bila od začetka. Skupaj z Epsteinom sta zmamila žrtve z obljubami o svetli prihodnosti in jih potem spolno izkoriščala. Vpletena je bila v vsako podrobnost Epsteinovega življenja. Tudi ko nista bila več romantično navezana, sta ostala najboljša prijatelja," je dejala tožilka. Maxwellova je po tožilkinih besedah žrtvam dajala občutek varnosti, jih vodila na nakupovalne izlete ter spraševala o družini, šoli in prijateljih. S tem naj bi spolno zlorabo normalizirala.

icon-expand Sarah Ransome, ena od domnevnih žrtev Jeffreyja Epsteina. FOTO: AP

Obtožena očitke zavrača Odvetnica Bobbi Sternheim pa je dejala, da je Maxwellova grešni kozel za Epsteinova dejanja. "Ona ni Jeffrey Epstein. Ni taka kot on ali kateri koli drugi vpliven moški, ki zlorablja ženske. Epstein je očitni krivec. Ni viden, ampak zavzema celotno sodno dvorano," je dejala odvetnica. Privoščila si je tudi domnevne žrtve Epsteinovih zlorab, ki bodo pričale na procesu. Dejala je, da so dobile milijone dolarjev iz sklada, ki je bil ustanovljen po Epsteinovi smrti. "Pričale bodo na podlagi četrt stoletja starih spominov, pod vplivom odvetnikov, ki so jih vodili do denarja iz Epsteinovega sklada," je še dejala odvetnica.

icon-expand Shod pred sodno palačo, v kateri se je začelo sojenje Ghislaine Maxwell. FOTO: AP