Ameriško tožilstvo trdi, da je 22-letni Tyler Robinson umor konservativnega aktivista Charlieja Kirka priznal sostanovalcu v pismu, ki ga je skril pod računalniško tipkovnico. Sledilo je dopisovanje po telefonu, v enem od sporočil, pa naj bi mladenič dejal, da je Kirka ustrelil, ker je imel "dovolj njegovega sovraštva". Prva sta o 22-letnikovi vpletenosti v streljanje sicer posumila njegova starša. Mama je preiskovalcem povedala, da se je njen sin v zadnjih letih pričel intenzivneje politično angažirati, podpiral je pravice gejev in transspolnih oseb, z eno od njih je bil tudi v zvezi.

Ameriško tožilstvo je proti Robinsonu vložilo obtožnico s sedmimi točkami. FOTO: AP icon-expand

22-letni Tyler Robinson, obtožen umora desničarskega aktivista Charlieja Kirka, je dejanje priznal v sporočilu sostanovalcu, ki ga je skril pod računalniško tipkovnico, trdi okrožni tožilec ameriške zvezne države Utah Jeffrey Gray. "Imel sem priložnost, da ubijem Charlieja Kirka, in jo izkoristil," naj bi zapisal. Tožilec je z javnostjo včeraj delil vrsto dokazov, vključno z vsebino njunega dopisovanja preko mobilnih telefonov. V enem od sporočil, naj bi 22-letnik navedel, da je Kirka ustrelil, ker je imel "dovolj njegovega sovraštva". S cimrom naj bi po njegovih besedah bila tudi v zvezi, poroča BBC.

Obtoženi naj bi sostanovalcu najprej na mobilnik poslal sporočilo: "Prenehaj s tem, kar trenutno počneš in poglej pod mojo tipkovnico". Potem, ko je ta prebral domnevno priznanje, pa mu je odgovoril: "Kaj??????????????? Saj se hecaš, kajne????" Po besedah tožilca naj bi nato sledilo daljše dopisovanje. "Saj nisi ti tisti, ki je to storil, kajne???" ga vpraša sostanovalec. "Sem, žal mi je," mu je odgovoril Robinson. Na vprašanje, zakaj je ubil Kirka, pa je odvrnil:"Nekaterega sovraštva se ne da rešiti s pogajanji. /.../ Če sem odkrit, sem upal, da bom to skrivnost ohranil do visoke starosti. Žal mi je, da sem te vpletel." Robinsonov sostanovalec, katerega identita ni javno znana, naj bi sicer sodeloval s kriminalisti. Po navedbah ameriški oblasti gre za transspolno osebo, ki je trenutno v postopku spremembe spola iz moškega v žensko.

Soočenje s starši

Prvi so sicer na to, da je 22-letnik morda vpleten v umor Kirka, posumili njegovi starši. Robinsonovo mama naj bi videla posnetek osumljenca, objavljen dan po streljanju, in možu dejala, da je videti kot njun sin. Tega je po telefonu soočila s podobnostjo, a ji je zagotovil, da je na dan streljanja zaradi bolezni ostal v svoji študentski sobi. O dogodku naj bi ga pozneje še enkrat povprašal oče, mladenič pa mu je namignil, da bo storil samomor. Starša sta ga nato prepričala, da se vrne domov, tam pa naj bi jima namignil, da je dejansko on strelec. "Dejal je, da raje 'konča s tem', kot pa gre v zapor," je povedal tožilec Gray.

Robinson je Kirka minulo sredo ubil z enim samim strelom s strehe, med nagovorom, ki ga je ta imel na univerzi Utah Valley. Obtoženca so pridržali po 33-urnem iskanju; dejanja organom pregona ni priznal, saj se brani z molkom. Tožilec Gray je ob tem še poudaril, da 22-letnik velja za nedolžnega, dokler mu ne dokažejo krivde. Sodila mu bo porota.

Starša sta ga nato s pomočjo družinskega prijatelja, ki je upokojeni namestnik šerifa, prepričala, da se preda policiji. Aretirali so ga v četrtek zvečer. Kot izhaja iz obtožnice, naj bi Robinson staršema dejal tudi, da je "preveč zla in da 'tip' širi preveč sovraštva". Mama je preiskovalcem povedala, da se je njen sin v zadnjih letih pričel intenzivneje politično angažirati, podpiral je pravice gejev in transspolnih oseb, pri čemer je z eno od njih pričel tudi razmerje. Na vprašanje novinarjev, ali je bil Kirk tarča napada zaradi svojih skrajnih stališč, povezanih s spolom, tožilec sicer ni želel odgovoriti. "O tem bo morala odločiti porota," je dejal. Po njegovih besedah je konservativni vplivnež med nagovorom ravno naslavljal množična streljanja, ki naj bi jih izvajale transspolne osebe, ko je odjeknil strel. Krogla je Kirka zadela v vrat in zgrudil se je na tla. Strel je sicer za las zgrešil še koga drugega od zbranih, tudi osebo, ki je Kirku zastavila zadnje vprašanje.

DNK na sprožilcu

Preiskovalci so po navedbah Graya na sprožilcu puške, za katero sumijo, da je bila uporabljena pri streljanju na Kirka, našli tudi Robinsonovo DNK. Že oče je posumil, da se orožje, uporabljeno v umoru, ujema s puško z zaklepnim mehanizmom, ki je nekoč pripadala osumljenčevemu dedku. Po streljanju je sina prosil, naj mu pošlje fotografijo puške, vendar se ta ni odzval, je povedal tožilec. 22-letnik je v sporočilih sostanovalcu podrobno opisal tudi svoje gibanje po dogodku. "Kmalu zatem sem nameraval iti iskati puško na mesto, kjer sem jo pustil, a je bil večji del tega dela mesta zaprt. Bom ponovno poskušal pozneje, upam, da so se premaknili naprej. Nisem zasledil ničesar o tem, da bi jo našli," je zapisal. "Lahko se približam, a je tik ob njej parkiran policijski avto," pa je dodal pozneje. Robinson je sicer obtožen tudi poskusa vplivanja na priče, svojemu partnerju je namreč naročil, naj izbriše sporočila in molči, če ga zaslišijo.