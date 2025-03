Tožilstvo na Floridi sprožilo preiskavo zoper brata Tate

Floridski tožilec James Uthmeier je v torek sporočil, da je sprožil kazensko preiskavo zoper brata Andrewa in Tristana Tata. Brata sta tako v Romuniji, ki sta jo prejšnji teden zapustila, kot v Veliki Britaniji obtožena več kaznivih dejanj, vključno s spolnimi zlorabami in trgovino z ljudmi.

"Florida ne tolerira ljudi, ki zlorabljajo ženske in dekleta. Tega ne bomo dovolili," je povedal tožilec James Uthmeier in dodal, da je njegov urad že izdal več nalogov za preiskavo in sodnih pozivov. Odvetnik bratov Tate Joseph McBride pa je državnega tožilca obtožil, da je "zakon o etiki vrgel skozi okno", ko se je javno postavil na eno od strani v tekočem sodnem postopku, poroča britanski BBC. Andrew Tate, nekdanji profesionalni kickbokser in kontroverzni spletni vplivnež, je širšo prepoznavnost dosegel leta 2016, ko je nastopil v britanskem resničnostnem šovu Big Brother. Nato si je skozi leta zgradil mrežo več milijonov sledilcev na družbenih omrežjih.

Andrew in Tristan Tate FOTO: AP icon-expand

Večinoma gre za mlade moške, ki jim je Tate med drugim prodajal spletne tečaje o tem, kako obogateti in kako biti "pravi moški". Britanski vplivnež, ki se je tudi sam označil za seksista in mizogina, je znan po provokativnih komentarjih in ponižujočem odnosu do žensk. Andrew je v Veliki Britaniji obtožen spolne zlorabe. Skupaj z bratom Tristanom pa sta bila v Romuniji pridržana od leta 2022 zaradi obtožb o sodelovanju v trgovini z ljudmi, spolnem nasilju in vodenju kriminalne združbe za spolno izkoriščanje žensk. Krivdo sta v vseh primerih ves čas zanikala.