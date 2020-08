Tožilstvo na sodišču v Haagu zahtevalo potrditev dosmrtne obsodbe za Mladića

Odvetniki Ratka Mladića so v torek pozvali sodnike k razveljavitev sodbe, češ, da obtožba za genocid ni bila utemeljena. Tožilka Laurel Baig je danes izpostavila, da je Mladić, ki je bil med vojno v BiH med letoma 1992 in 1995 načelnik generalštaba vojske Republike srbske, osebno nadziral operacijo v Srebrenici, v kateri so sile bosanskih Srbov samo v nekaj dneh po njenem zavzetju 11. julija 1995 ubile več kot 8000 Bošnjakov.

Mladić naj bi danes na koncu obravnave imel deset minut na voljo za nagovor sodnikov. Novinar N1 , ki v Haagu spremlja obravnavo, je poročal, da še ni jasno, ali bo to možnost izkoristil, da pa jo zelo verjetno bo, saj bo to njegova zadnja priložnost za nagovor javnosti pred izrekom pravnomočne sodbe. Po koncu obravnave bodo namreč sodniki začeli s pripravo sodbe, ki naj bi jo izrekli čez devet mesecev.

Tožilka je izpostavila, da je bilo v sodnih postopkih ugotovljeno, da je Mladić odgovoren za kampanjo etničnega čiščenja nad Bošnjaki in Hrvati ter umore in nasilje nad civilisti v Sarajevu med skoraj štirimi leti obleganja tega mesta s ciljem oblikovanja velike Srbije. Tožilstvo sicer zahteva tudi obsodbo Mladića zaradi genocida v šestih občinah na zahodu BiH leta 1992, za katerega ga sodni senat na prvi stopnji ni spoznal za krivega.

" Srebrenica je bila Mladićeva operacija in sodni senat je upravičeno ugotovil, da je kazensko odgovoren za te zločine, " je izpostavila tožilka, saj je enote, ki so bile pod njegovim poveljstvom, uporabil za pobijanje več tisoč moških in dečkov.

Haaško Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije je na prvi stopnji 22. novembra 2017 sedaj 77-letnega Mladića obsodilo na dosmrtni zapor. Kot takratnega načelnika generalštaba vojske Republike srbske ga je spoznalo za krivega genocida v Srebrenici leta 1995 ter vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti, tudi med obleganjem Sarajeva in zaradi zajetja opazovalcev Združenih narodov in modrih čelad, med vojno v BiH med letoma 1992 in 1995. Za krivega ga je spoznalo v desetih od 11 točk obtožnice. Na obsodbo sta se nato pritožila tako obramba kot tožilstvo.

Sodbo so izrekli po sojenju, ki je trajalo od 16. maja 2012 do 15. decembra 2016. Mladića, enega najbolj odgovornih za zločine med krvavo vojno v BiH, ki je zahtevala več kot 100.000 življenj, so namreč prijeli šele 26. maja 2011 v Lazarevcu v Srbiji, potem ko je bil 16 let na begu.