Tožilstvo ne bo preganjalo prvošolca, ki je ustrelil učiteljico

Med poukom je nato, domnevno zaradi prepira, ustrelil svojo 25-letno učiteljico Abigail Zwerner . Krogla je prestrelila njeno roko in zgornji del prsnega koša. 25-letnica je bila po napadu v kritičnem stanju, a so jo v bolnišnici uspeli rešiti.

V sredo je tožilstvo sporočilo, da ne bo vložilo obtožnice zoper dečka. "Ideja, da bi sodili šestletniku, je problematična, saj je otrok premlad, da bi razumel pravni sistem," je dejal tožilec Howard Gwynn.

Oblasti se sicer še niso odločile, ali bodo v povezavi s streljanjem obtožile koga od odraslih, denimo otrokove starše. "Ko bomo preučili vsa dejstva, bomo obtožili vsako osebo ali osebe, za katere lahko brez dvoma dokažemo, da so storile kaznivo dejanje."

V ločenem intervjuju za lokalno televizijo ABC News je Gwynn pojasnil, da so ameriški pravni strokovnjaki soglasno mnenja, da šestletnik ni sposoben oblikovanja zločinske namere, zato tudi ne more biti odgovoren za napad.

25-letnica učiteljica medtem zaradi napada prvošolca toži šolo. Uradniki so povedali, da ima šola s približno 550 učenci naprave za odkrivanje kovin, a so v času streljanja učence preverjali naključno in niso pregledali vsakega otroka.