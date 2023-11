'Banožić v krvi ni imel alkohola ali drog, ki bi vplivale na njegove sposobnosti'

Policija je že včeraj sporočila, da bodo 44-letnika kazensko ovadili, a do zdaj kazenske ovadbe še niso vložili, izpostavlja Index.hr. Vukovarsko-sremska policijska uprava je potrdila, da razrešenemu ministru grozi do osem let zaporne kazni za povzročitev prometne nesreče s smrtnih izidom iz malomarnosti. Policisti so sicer na zahtevo izvedenca ponovno odšli na kraj dogodka zaradi dodatnih meritev, še poroča Index.hr.

Nesreča se je zgodila v soboto zjutraj blizu Vinkovcev, ko je Banožić po navedbah tožilstva z osebnim avtomobilom v gosti megli nevarno prehiteval tovorno vozilo, pri tem pa trčil v kombi, ki je pripeljal iz nasprotne smeri. 40-letni voznik kombija je v nesreči umrl, poškodovanega Banožića pa so sprva odpeljali v lokalno bolnišnico in ga nato premestili v klinični center v Osijeku.