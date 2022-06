Tožilstvo: Za osumljenca zahtevamo dosmrtno kazen

Salah Abdeslam , 32-letni Francoz, je edini preživeli član skupine napadalcev, ki so novembra 2015 streljali v polni koncertni dvorani Bataclan in na terasah kavarn v sosednjih ulicah ter razstrelili več bomb na stadionu Stade de France.

Tožilka Camille Hennetier je danes v pariški sodni palači dejala, da je bil Salah Abdeslam ključna oseba v napadih. Zaradi izjemne teže dejanj, ki so mu očitana, pa je treba izreči zaporno kazen brez možnosti skrajšanja, je dodala.

Poleg Abdeslama je pred sodiščem tudi 19 drugih oseb, ki so obtožene pomoči morilcem, od zagotavljanja logistične podpore do načrtovanja napadov ali dobave orožja.

Tožilci so med drugim zahtevali standardne dosmrtne kazni za osumljena člana Islamske države, švedskega državljana Osamo Krayema in Tunizijca Sofiena Ayarija, pa tudi za Belgijca Mohameda Abrinija, ki je obtožen, da je zagotavljal orožje in logistično podporo.