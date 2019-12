Tradicionalni govor kraljice Elizabete v parlamentu tokrat z nekaj manj tradicije

Kraljica Elizabeta II. je ob začetku zasedanja novega britanskega parlamenta imela tradicionalni govor, pri čemer gre pravzaprav za predstavitev zakonodajnega programa in tem, ki bodo v ospredju vlade Borisa Johnsona. Največji prioriteti bosta sodeč po kraljičinem govoru reforma javnega zdravstva in brexit, ki je zdaj predviden za konec januarja.

Po volitvah v Veliki Britaniji, na katerih so prepričljivo zmagali torijci, je začel zasedati parlament, kar tradicionalno pomeni tudi nagovor kraljice Elizabete II., ki v govoru predstavi prioritete vlade v prihajajočih mesecih. Ta ceremonija se začne s procesijo, v okviru katere kraljica potuje od Buckinghamske palače do Westminstra, ponavadi kar v kočiji – tokrat je sicer prišla v avtomobilu v spremstvuprinca Charlesa. V nasprotju s tradicijo kraljica prav tako ni nosila plašča iz hermelina, temveč le kostim mentolovo zelene barve in ujemajoč se klobuk.

Zmaga Borisa Johnsona je bila za konzervativce največja po letu 1987. Osvojili so kar 365 sedežev v 650-članski poslanski zbornici.

V govoru kraljica razgrne zakone, za katere vlada želi, da jih parlament odobri. Po običaju te zakone naznani monarh v prisotnosti poslancev, višjih plemičev in drugih dostojanstvenikov v lordski zbornici. Govor sicer napišejo ministri, kraljica ga tako le prebere. Dolžina je odvisna od števila predlaganih zakonov in drugih naznanil, kot na primer cilji glede zunanje politike. Kljub temu v povprečju ni daljši od desetih minut. Elizabeta II. je ta govor imela že kar 65-krat, odsotna je bila le leta 1959 in 1963, ko je bila noseča. Takrat je njeno nalogo prevzel pravosodni minister. Prednostni nalogi brexit in reforma javnega zdravstva Za reformo javnega zdravstva naj bi do leta 2024 vsako leto namenili dodatnih 33,9 milijarde funtov, kar je okoli 40 milijard evrov. Kot je bilo zapisano v govoru, je to največja finančna injekcija v zgodovini britanskega javnega zdravstva, vključuje pa tudi gradnjo in obnovo bolnišnic.

FOTO: AP