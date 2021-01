Tragedija, ki zbližuje: prebivalci Petrinje hvaležni za pomoč

"Kontejner so dostavili včeraj, ni nam še vsega uspelo urediti. Vodo in elektriko je še treba in mislim, da bo danes to rešeno," pravi eden od prebivalcev. Prvi teden po potresu so z družino spali v avtomobilu, vključno z nekajletno deklico, ki jo je v potresu v glavo zadel kos opeke.

Danes je bil zanje krasen dan. Ne le začasno bivališče, tudi košaro slovenskih dobrot so prejeli.

Ampak kot nama je s snemalcem dejal 94-letni domačin, ki je v življenju doživel že marsikaj hudega, gre življenje naprej, zato si pomagajmo med seboj.