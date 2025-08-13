Svetli način
Tujina

Tragedija na bazenu: deček skočil s skakalnice in pristal na moškem

La Chaux-de-Fonds, 13. 08. 2025 08.32 | Posodobljeno pred 31 minutami

M.P.
Na bazenu v Švici se je v torek zgodila tragična nesreča. Prve informacije policije kažejo, da je deček po skoku s petmetrske skakalnice pristal na starejšem moškem, ki je takrat plaval v bazenu pod skakalnico. 67-letni moški je v nesreči utrpel hude poškodbe in je kljub takojšnji zdravniški pomoči na kraju umrl.

V švicarskem mestu La Chaux-de-Fonds v kantonu Neuchâtel se je včeraj zgodila huda nesreča, v kateri je umrl 67-letni moški, poroča Polizei News. Tragedija, ki jo preiskuje tudi državno tožilstvo, se je zgodila na mestnem kopališču Les Mélèzes.

Pristojni so okoli 14.30 prejeli obvestilo o poškodovanem plavalcu na kopališču. Po trenutnih informacijah se je nesreča zgodila, ko je mlad fant skočil s petmetrske skakalnice in pristal na drugem plavalcu, ki se je v času skoka nahajal v bazenu pod skakalnico.

67-letni moški je pri tem utrpel hujše poškodbe in je kljub takojšnji zdravniški pomoči na kraju nesreče umrl.

Identiteta dečka za zdaj še ni znana, policija išče fanta, starega okoli 10 let, s kostanjevo rjavimi lasmi, ki naj bi bil na bazenu oblečen v temno modre kopalke. Na kopališču naj bi ga spremljala tudi ženska.

Policija je zaslišala priče, na bazen pa so poslali tudi psihološko pomoč. Med policijsko preiskavo so kopališče izpraznili in ga zaprli, njegovo ponovno odprtje je predvideno za četrtek.

