Tragedija na božično noč v Španiji: avtobus padel v deročo reko

Po poročanju regionalnega dnevnika La Voz de Galicia se je z avtobusom, ki je peljal med krajema Lugo in Vigo, peljala skupina ljudi, ki se je vračala z obiska pri sorodnikih v zaporu Monterroso v osrednji Galiciji. Po podatkih reševalnih služb v španski pokrajini Galicija sta v nesreči avtobusa na božični večer v občini Cerdedo-Cotobade, blizu meje s Portugalsko, umrla dva potnika, katerih trupli so našli v bližini razbitin avtobusa, so sporočili na Twitterju.

"Obstaja možnost, da je bilo v vozilu še več ljudi," so opozorili reševalci, ki so objavo na Twitterju pospremili s fotografijo razbitin avtobusa v deroči reki. Dodali so, da so našli še dve živi osebi, vključno z voznikom, ki sta hospitalizirani, pogrešajo še tri osebe. Iskanje, ki so ga morali ponoči začasno prekiniti zaradi slabih vremenskih razmer, danes nadaljujejo.

Vzrok nesreče za zdaj ni znan. Po podatkih policije je bil test na alkohol in droge pri vozniku avtobusa negativen.

Nesreča se je zgodila "na območju s precej strmim naklonom", ki je zato težko dostopno, je za AFP povedal tiskovni predstavnik policije v Pontevedri, španskem mestu na atlantski obali, ki je od kraja nesreče oddaljeno približno 30 kilometrov.