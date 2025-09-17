Svetli način
Tujina

Tragedija na Dunaju: družinski spor prerasel v krvavo dramo

Dunaj, 17. 09. 2025 08.37 | Posodobljeno pred eno minuto

V dunajskem okrožju Leopoldstadt je v torek zvečer prišlo do tragičnega strelskega obračuna. 44-letni moški je po navedbah policije ustrelil svojo ženo, hudo ranil hčer ter se nato spopadel s policisti in umrl. Dogodek velja za deseti femicid v Avstriji letos.

V torek zvečer je po poročanju avstrijskih medijev iz stanovanja v občinskem bloku odjeknilo več strelov. To je po poročanju avstrijskega Kronen Zeitunga sprožilo množično policijsko posredovanje in zaporo območja.

Policija je ob prihodu našla 44-letno žensko, ki je umrla zaradi strelnih ran. 24-letna hči žrtve in osumljenega je bila hudo ranjena in ostaja v smrtni nevarnosti. Prav tako je bil v bolnišnico prepeljan še en moški z resnimi poškodbami, a je v stabilnem stanju. Njegova povezanost z družino pa za zdaj še ni povsem razjasnjena.

Femicid (slika je simbolična)
Femicid (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Sosedje, ki so slišali strele, so poklicali policijo. Ob prihodu policistov na prizorišče naj bi osumljeni vanje uperil pištolo. Po izmenjavi strelov je pobegnil. Kasneje so ga našli mrtvega v avtomobilu. Policisti so v vozilu našli tudi orožje, s katerim naj bi izvedel napad. V stanovanju pa so med drugim našli še dva mlajša družinska člana, ki sta bila nepoškodovana, poroča Kronen Zeitung.

Preiskovalci sumijo na femicid. Motiv krvavega dejanja pa naj bi bil spor v družini, najverjetneje povezan s partnerskim odnosom. Policija je poudarila, da širše nevarnosti za javnost ni bilo.

Dunaj femicid družinski spor streljanje
