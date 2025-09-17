Tragedija na Dunaju: družinski spor prerasel v krvavo dramo

V torek zvečer je po poročanju avstrijskih medijev iz stanovanja v občinskem bloku odjeknilo več strelov. To je po poročanju avstrijskega Kronen Zeitunga sprožilo množično policijsko posredovanje in zaporo območja.
Policija je ob prihodu našla 44-letno žensko, ki je umrla zaradi strelnih ran. 24-letna hči žrtve in osumljenega je bila hudo ranjena in ostaja v smrtni nevarnosti. Prav tako je bil v bolnišnico prepeljan še en moški z resnimi poškodbami, a je v stabilnem stanju. Njegova povezanost z družino pa za zdaj še ni povsem razjasnjena.
Sosedje, ki so slišali strele, so poklicali policijo. Ob prihodu policistov na prizorišče naj bi osumljeni vanje uperil pištolo. Po izmenjavi strelov je pobegnil. Kasneje so ga našli mrtvega v avtomobilu. Policisti so v vozilu našli tudi orožje, s katerim naj bi izvedel napad. V stanovanju pa so med drugim našli še dva mlajša družinska člana, ki sta bila nepoškodovana, poroča Kronen Zeitung.
Preiskovalci sumijo na femicid. Motiv krvavega dejanja pa naj bi bil spor v družini, najverjetneje povezan s partnerskim odnosom. Policija je poudarila, da širše nevarnosti za javnost ni bilo.