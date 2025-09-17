Tragedija na Dunaju: družinski spor prerasel v krvavo dramo

V torek zvečer je po poročanju avstrijskih medijev iz stanovanja v občinskem bloku odjeknilo več strelov. To je po poročanju avstrijskega Kronen Zeitunga sprožilo množično policijsko posredovanje in zaporo območja.

Policija je ob prihodu našla 44-letno žensko, ki je umrla zaradi strelnih ran. 24-letna hči žrtve in osumljenega je bila hudo ranjena in ostaja v smrtni nevarnosti. Prav tako je bil v bolnišnico prepeljan še en moški z resnimi poškodbami, a je v stabilnem stanju. Njegova povezanost z družino pa za zdaj še ni povsem razjasnjena.