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Tragedija na Karakorumu: pogrešajo svetovno znanega alpinista

Islamabad, 31. 07. 2026 16.10 pred 31 minutami 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Nirmal Purja

Odprava na pakistansko goro Broad Peak, eno najvišjih na svetu, se je končala tragično. Po snežnem plazu so štirje člani odprave umrli, šest pa jih še pogrešajo. Skupino je sicer vodil priznani alpinist nepalskega rodu Nirmal Purja.

Iskanje desetčlanske mednarodne alpinistične odprave pod Purjevim vodstvom se je začelo po poročilih, da je v četrtek snežni plaz zajel 8047 metrov visoki Broad Peak v gorovju Karakorum. V odpravi so bili ameriški in kitajski državljan, Pakistanec, državljan Omana in šest Nepalcev.

Nirmal Purja
Nirmal Purja
FOTO: AP

Dve od štirih trupel sta že identificirani, medtem ko oblasti nadaljujejo postopek identifikacije preostalih dveh, je sporočil minister za turizem pokrajine Gilgit-Baltistan za BBC. Pakistanski alpinistični klub je potrdil, da sta med smrtnimi žrtvami Nadhira Ahmed Abdullah Al Harthy iz Omana in Pur Bahadur Gurung iz Nepala.

Identiteti preostalih dveh najdenih žrtev za zdaj še nista bili razkriti.

Iskalno-reševalne akcije so sicer zaradi neugodnih vremenskih razmer prekinili, nadaljevale se bodo predvidoma jutri.

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Pakistanski alpinistični klub je sporočil, da je pakistanska vojska na območje poslala dva reševalna helikopterja z reševalci in dodatno specializirano opremo za podporo reševalni akciji. "Klub moli za varnost in uspešno rešitev vseh alpinistov ter v teh težkih trenutkih izraža solidarnost z njihovimi družinami in mednarodno alpinistično skupnostjo," so dodali.

Člani odprave so izkušeni alpinisti

Vodja odprave Nirmal Purja je znan po tem, da je leta 2019 vseh 14 osemtisočakov osvojil v dobrih šestih mesecih. Purja je sicer sprva služil v britanski vojski, kasneje pa postal pripadnik elitne enote posebnih sil britanske kraljeve mornarice (SBS).

Leta 2012 je obiskal bazni tabor pod Everestom, nato pa se je namesto vrnitve v Katmandu povzpel na 6119 metrov visoko goro Lobuche East v Nepalu, kar je bil njegov prvi osvojeni vrh.

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Med člani odprave je bila tudi Američanka Mallory Geis. Sredi junija je na družbenih omrežjih objavila, da ima pripravljene nove alpinistične čevlje za, kot je zapisala, "svojo prvo veliko alpinistično odpravo v Pakistanu".

Označena je tudi v objavi turističnega podjetja Moving Mountains, v kateri piše, da bo plezala skupaj s Sohailom Sakijem, pakistanskim alpinistom, ki je prav tako med pogrešanimi. Po navedbah objave na družbenih omrežjih bi bil to njegov zadnji osvojeni osemtisočak v Pakistanu, za Geisovo pa prvi poskus vzpona na vrh, višji od 8000 metrov.

Med pogrešanimi so še nekatera znana imena alpinizma, med njimi Pur Bahadur Gurung, znan tudi kot Yukta, ter Kili Pemba Sherpa. Za prvega je že potrjeno, da snežnega plazu ni preživel.

Yukta je bil mednarodno certificiran gorski vodnik z licenco Mednarodne zveze združenj gorskih vodnikov (IFMGA) in je bil tik pred tem, da dokonča izziv osvajanja vseh 14 osemtisočakov.

Kili Pemba Sherpa se je doslej kar 15-krat povzpel na Everest. Leta 2021 je bil član zgodovinske zimske odprave na K2 skupaj z več nepalskimi alpinisti, med njimi tudi Nirmalom Purjo. Pemba je bil tudi vodnik kitajskega alpinista Xia Boyuja, ki je leta 2018 kljub amputaciji obeh nog osvojil Everest. Xia je obe nogi izgubil več desetletij prej med poskusom vzpona na najvišjo goro sveta.

Broad Peak velja za enega zahtevnejših vrhov za alpinistične odprave in je z višino 8051 metrov 12. najvišja gora na svetu. Prvi uspešen vzpon na Broad Peak je uspel leta 1957 štiričlanski avstrijski odpravi. Od takrat je ta visoki vrh osvojilo še veliko alpinistov, številni pa so na gori tudi izgubili življenje.

Leto 2013 velja za eno najbolj tragičnih v zgodovini Broad Peaka, saj je bilo takrat zabeleženih najmanj šest smrtnih žrtev.

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