Tragedija na Hintertuxu: na istem mestu kar tri nesreče, ena usodna

Pol ure zatem je na istem mestu padla 55-letna Nemka in se huje poškodovala. Tudi ona je drsela nekaj metrov po pobočju in padla čez rob steze približno deset metrov nižje v skalnato kotanjo.

Nizozemka je med smučanjem v Zillertalu na Tirolskem padla na strmem poledenelem pobočju na ledeniku Hintertux, drsela sto metrov po pobočju, prebila varnostno ograjo in nato padla 20 metrov globoko ter udarila ob drevo, je na spletni strani objavil avstrijski časnik Kronen Zeitung . Po navedbah policije je smučarka umrla na kraju nesreče.

To je sicer že tretja nesreča s smrtnim izidom v le nekaj dneh. Na božični dan se je v Zillertalu ponesrečila dvanajstletna deklica. Dva dni kasneje pa sta najstnika (oba stara 17 let) padla in se usodno poškodovala.