Motorist brez čelade prehiteval kolono, umrla oba s sopotnico

Nesreča se je zgodila ob 15.28. Policija sumi, da je 31-letni voznik motornega kolesa z zadarskimi registrskimi oznakami, ki ni uporabljal zaščitne čelade, začel prehitevati kolono vozil v smeri proti severu, poroča Net.hr. Policija navaja, da hitrosti vožnje ni prilagodil razmeram na cesti, preglednosti in gostoti prometa.

Da bi se izognil trčenju z osebnim avtomobilom, ki ga je vozil 50-letni hrvaški državljan, ki je zavijal levo, je motorist začel zavirati. Zaradi zaviranja je z motorjem padel na vozišče in trčil v avtomobil, nato pa sta voznik in 27-letna sopotnica, ki je sicer nosila čelado, zletela z motorja. Zaradi hudih poškodb sta oba umrla na kraju nesreče.