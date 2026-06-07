Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Motorist brez čelade prehiteval kolono, umrla oba s sopotnico

Murvica, 07. 06. 2026 11.24 pred 28 minutami 1 min branja 6

Avtor:
Ne.M.
Hrvaška policija

Zadrska policija je objavila podrobnosti hude sobotne prometne nesreče, v kateri sta na državni cesti na vhodu v Murvico življenje izgubili dve osebi. Voznik motorja, ki ni imel čelade, je prehiteval kolono vozil, da bi se izognil trčenju, pa je nenadoma začel zavirati in trčil v avtomobil.

Nesreča se je zgodila ob 15.28. Policija sumi, da je 31-letni voznik motornega kolesa z zadarskimi registrskimi oznakami, ki ni uporabljal zaščitne čelade, začel prehitevati kolono vozil v smeri proti severu, poroča Net.hr. Policija navaja, da hitrosti vožnje ni prilagodil razmeram na cesti, preglednosti in gostoti prometa.

Da bi se izognil trčenju z osebnim avtomobilom, ki ga je vozil 50-letni hrvaški državljan, ki je zavijal levo, je motorist začel zavirati. Zaradi zaviranja je z motorjem padel na vozišče in trčil v avtomobil, nato pa sta voznik in 27-letna sopotnica, ki je sicer nosila čelado, zletela z motorja. Zaradi hudih poškodb sta oba umrla na kraju nesreče.

Zaradi hudih poškodb sta umrla na kraju nesreče.
Zaradi hudih poškodb sta umrla na kraju nesreče.
FOTO: Shutterstock

Na truplih umrlih bo opravljena obdukcija, o dogodku pa je bilo obveščeno pristojno županijsko državno tožilstvo v Zadru. Policija nadaljuje z ugotavljanjem vseh okoliščin in dejstev v zvezi z vzrokom prometne nesreče.

Med ogledom kraja nesreče je bil odsek državne ceste DC-08 v Murvici zaprt za ves promet od 15.45 do 19.23, promet pa je potekal po obvozih.

nesreča motor hrvaška

20-letni Američan izginil brez sledu, njegovo truplo našli v gozdu na Japonskem

24ur.com Voznik avtomobila odvzel prednost, umrla motorist in sopotnik
24ur.com Zapeljal na nasprotni pas, vanj trčil motorist s sopotnico
24ur.com Motorist zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v kolono vozil. Huje poškodovan
24ur.com Umrl 23-letni voznik, ki je pri Radomljah trčil v ograjo
24ur.com Zaradi posledic prometne nesreče umrl 69-letni motorist
24ur.com Po padcu z motorjem umrl 21-letnik
24ur.com V prometni nesreči na Štajerskem umrl voznik, sopotnica v kritičnem stanju
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
bibaleze
Portal
Igralko zapustil v 7. mesecu nosečnosti, srce ji je počilo na tisoče koščkov
Kaj je na dinozavrih, da jih otroci preprosto obožujejo?
Kaj je na dinozavrih, da jih otroci preprosto obožujejo?
Očka Tilen: 'Prepričan sem, da me nihče več ne bi spravil v porodno sobo'
Očka Tilen: 'Prepričan sem, da me nihče več ne bi spravil v porodno sobo'
Zvezdnica verjela mitu in zanosila hitreje, kot je pričakovala
Zvezdnica verjela mitu in zanosila hitreje, kot je pričakovala
zadovoljna
Portal
Bujen dekolte in namigovanja o novi romanci
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, device bodo uspešne
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, device bodo uspešne
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, energija dvojčkov bo nalezljiva
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, energija dvojčkov bo nalezljiva
Najlepši sprehod nad Tržaškim zalivom, ki ga morate doživeti
Najlepši sprehod nad Tržaškim zalivom, ki ga morate doživeti
vizita
Portal
Rekli so ji, da ima še tri leta življenja, tukaj je, 15 let pozneje
Teh živil nikar ne jejte za zajtrk, saj povzročajo nenadne padce in skoke sladkorja
Teh živil nikar ne jejte za zajtrk, saj povzročajo nenadne padce in skoke sladkorja
Je sedenje s prekrižanimi nogami zares škodljivo za kolena?
Je sedenje s prekrižanimi nogami zares škodljivo za kolena?
Zakaj se pojavijo pege in kako vpliva nanje sonce?
Zakaj se pojavijo pege in kako vpliva nanje sonce?
cekin
Portal
Te napake po 50. letu vas lahko stanejo službe – pa se jih sploh ne zavedate
To delo lahko tiho načne vaše zdravje – večina opozorilo ignorira
To delo lahko tiho načne vaše zdravje – večina opozorilo ignorira
To je največji strah upokojencev – in ni neupravičen: 'Ali mi bo zmanjkalo denarja?'
To je največji strah upokojencev – in ni neupravičen: 'Ali mi bo zmanjkalo denarja?'
Nočitev za 76, pica za 5 evrov: vse več turistov se odreka Grčiji in odkriva to destinacijo
Nočitev za 76, pica za 5 evrov: vse več turistov se odreka Grčiji in odkriva to destinacijo
moskisvet
Portal
Njeno ljubezensko življenje je bilo bolj divje od filmov
Kako so vsakdanji junaki spremenili mesto v zeleni laboratorij Evrope
Kako so vsakdanji junaki spremenili mesto v zeleni laboratorij Evrope
Cesta, ki jo prevoziš v 10 minutah, a jo vozniki opisujejo kot pravo nočno moro
Cesta, ki jo prevoziš v 10 minutah, a jo vozniki opisujejo kot pravo nočno moro
Španski učitelj in učenci so razvili okoljske rešitve, ki navdihujejo Evropo
Španski učitelj in učenci so razvili okoljske rešitve, ki navdihujejo Evropo
dominvrt
Portal
Napaka, ki jo dela večina (in si tako oteži čiščenje)
Kako se učinkovito znebiti mravelj v lončnicah?
Kako se učinkovito znebiti mravelj v lončnicah?
Vrtnarski trik za bogat pridelek kumar: ena žlica lahko naredi veliko razliko
Vrtnarski trik za bogat pridelek kumar: ena žlica lahko naredi veliko razliko
Kje danes živi slavni šimpanz Michaela Jacksona, Bubbles?
Kje danes živi slavni šimpanz Michaela Jacksona, Bubbles?
okusno
Portal
Vikend recepti: slastne testenine, ki jih boste želeli ponoviti še med tednom
Palačinke iz pečice so novi hit: 3 recepti, ki jih morate poskusiti
Palačinke iz pečice so novi hit: 3 recepti, ki jih morate poskusiti
Kaj kuhati ta vikend? Odlična kosila iz sestavin, ki jih že imamo doma
Kaj kuhati ta vikend? Odlična kosila iz sestavin, ki jih že imamo doma
Ko so češnje v sezoni, pečemo prav to odlično pecivo iz pekača
Ko so češnje v sezoni, pečemo prav to odlično pecivo iz pekača
voyo
Portal
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Čistilka
Čistilka
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744