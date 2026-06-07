Motorist brez čelade prehiteval kolono, umrla oba s sopotnico

Nesreča se je zgodila ob 15.28. Policija sumi, da je 31-letni voznik motornega kolesa z zadarskimi registrskimi oznakami, ki ni uporabljal zaščitne čelade, začel prehitevati kolono vozil v smeri proti severu, poroča Net.hr. Policija navaja, da hitrosti vožnje ni prilagodil razmeram na cesti, preglednosti in gostoti prometa.
Da bi se izognil trčenju z osebnim avtomobilom, ki ga je vozil 50-letni hrvaški državljan, ki je zavijal levo, je motorist začel zavirati. Zaradi zaviranja je z motorjem padel na vozišče in trčil v avtomobil, nato pa sta voznik in 27-letna sopotnica, ki je sicer nosila čelado, zletela z motorja. Zaradi hudih poškodb sta oba umrla na kraju nesreče.
Na truplih umrlih bo opravljena obdukcija, o dogodku pa je bilo obveščeno pristojno županijsko državno tožilstvo v Zadru. Policija nadaljuje z ugotavljanjem vseh okoliščin in dejstev v zvezi z vzrokom prometne nesreče.
Med ogledom kraja nesreče je bil odsek državne ceste DC-08 v Murvici zaprt za ves promet od 15.45 do 19.23, promet pa je potekal po obvozih.