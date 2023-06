Tragedija na Hrvaškem: 'Zaradi komarjev so pomrle skoraj vse čebele'

Hrvaški čebelarji v Slavoniji žalujejo za svojimi čebelami. Na tisoče umrlih delavk je močno prizadelo tudi čebelarja Marina, ki so solzami v očeh razlaga, da kaj takega še ni doživel. Dodal je, da so za smrt krivi komarji, saj so preventivni ukrepi proti nadležnim žuželkam pobili tudi pridne delavke. S slabo sezono se spopadajo tudi na drugi strani Atlantskega ocena, v ZDA.

Hrvaški čebelar Marin se s čebelarstvom ukvarja že 40 let. A kaj takega se mu še ni zgodilo, s solzami v očeh pripoveduje prebivalec naselja Petrijevci. "Pred nekaj dnevi so tu naokoli letale množice čebel. A zdaj, poglejte. Ali jih kje vidite?" izpostavlja v pogovoru za hrvaški Dnevnik. Kot zatrjuje tudi njegov kolega Božo Banović, so po njunih ocenah čebele pomrle zaradi strupa proti komarjem. Na Hrvaškem namreč nadležne poletne žuželke poskušajo pregnati s škropljenjem iz zraka, kar je očitno hudo prizadelo tudi pridne čebele.

icon-expand Pogin čebel v ZDA FOTO: AP

"Videl sem letala, ko so preletavala Osijek. Vidim tudi, kako se na ta strup odzovejo čebele. Ko se vračajo v panj, so vrtoglave, kar padajo na tla," je nato opisal Božo. Dodal je, da je bilo pred škropljenjem proti komarjem na bližnjem travniku tudi več sto čebel na kvadratni meter. Dan po preletu jih je bilo nekaj deset. Čebelarji se sicer zavedajo, da se je treba komarjev, ki tudi prenašajo bolezni, znebiti. A priporočajo, da se preletavanja izvede v času, ko so čebele v panjih – torej ponoči. "Letala so preletela prezgodaj. In vse tiste čebele, ki so bile na poljih, so pomrle. Padale so po tleh polja, gozda," je Božo nadaljeval z opisom. Pomrlo je okoli 90 odstotkov čebel, ocenjujejo kmetje. Na teren je zato odšla tudi hrvaška veterinarska inšpekcija, ki bo po pregledu in analizi sporočila točen vzrok smrti.

icon-expand Poginula čebela FOTO: Shutterstock

Da so za pomor krivi pesticidi, je prepričan tudi Marin Kovačić s Fakultete za agrobiotehnične znanosti v Osijeku. "Vsak pesticid je lahko usoden za čebele. Zagotovo ne škoduje le čebelam, ampak tudi vsem drugim žuželkam, ki pridejo pod vpliv tega pesticida. Komarje je seveda treba zdraviti. Ne moremo pustiti, da bi ljudje noreli od komarjev." Aprila so o velikem poginu čebel poročali tudi iz Medžimurja. Zaradi uporabe gnojil je zaradi enega kmeta takrat umrlo več kot 16,5 milijona čebel. Mrtvih žuželk je bilo toliko, da so jih čebelarji pobirali s smetišnicami in lopatami. Kmet je dobil kazen v višini 1300 evrov, škoda čebelarjev pa se je merila v več kot 4000 evrih.

Zelo slabo čebelam kaže tudi v ZDA Žalostno vzdušje vlada tudi med ameriškimi čebelarji, ki so priča drugi najslabši sezoni v zgodovini. Lansko leto je namreč pomrla približno polovica vseh čebel. "Ta številka je izjemno skrb vzbujajoča, saj imamo komaj zadostno število kolonij za opraševanje po ZDA," je ocenil predsednik svetovnega čebelarskega združenja Apimondia Jeff Pettis.

Največjo izgubo čebel so v ZDA opazili med letoma 2020 in 2021, ko je pomrlo 50,8 odstotka delavk. Lanskoletna izguba je bila 48-odstona.