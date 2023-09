Tragedija na iraški poroki: vnel se je požar, umrlo več kot 110 ljudi

Sinoči se je na severu Iraka na poroki vnel požar. Ogenj se je zelo hitro razširil na celotno prizorišče, po zadnjih podatkih je umrlo najmanj 110 oseb. Še 150 oseb zdravijo zaradi opeklin. Kaj se je zgodilo z nevesto in ženinom ni jasno, saj so si poročanja lokalnih medijev zelo različna. Najprej so iraški mediji zapisali, da sta umrla v požaru, nekoliko kasneje pa je tiskovna agencija Nina sporočila, da sta živa, in da ju zdravijo zaradi opeklin.